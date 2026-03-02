Atac cu drone asupra unui terminal petrolier din Novorossiisk. Incendii și clădiri avariate în urma loviturii

Un atac cu drone atribuit Ucrainei a vizat în noaptea de 2 martie un important terminal petrolier din portul rusesc Novorossiisk, provocând incendii și pagube materiale, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, potrivit Kiyv Independent.

Incidentul a fost relatat de canalul de știri Astra de pe Telegram, care a publicat o analiză bazată pe imagini filmate de martori.

Autoritățile locale au confirmat existența unor pagube la clădiri rezidențiale și a unor incendii izbucnite în oraș, fără a face referire directă la infrastructura petrolieră.

Potrivit canalului Astra, terminalul petrolier Sheskharis, situat în Portul Novorossiisk, ar fi fost lovit în urma atacului. Concluzia a fost formulată în urma „unei analize a imaginilor filmate de martori”, conform relatării publicației.

Terminalul Sheskharis reprezintă un punct strategic pentru exporturile de petrol ale Federației Ruse, fiind capătul unor conducte operate de compania de stat Transneft, cel mai mare operator de conducte petroliere din lume.

Nu este pentru prima dată când această infrastructură este vizată. Pe 14 noiembrie, drone ucrainene au lovit același terminal, incident care a provocat un incendiu de proporții. La acel moment, Serviciul de Securitate al Ucrainei a declarat pentru publicația The Kyiv Independent că atacul a avut loc, după apariția primelor relatări în presă și a afirmațiilor autorităților locale ruse.

Primarul din Novorossiisk, Andrei Kravcenko, a anunțat că patru clădiri rezidențiale au fost avariate în urma atacului, fără a menționa terminalul petrolier. Ulterior, acesta a precizat: „La acest moment, se știe că au fost înregistrate pagube la încă două blocuri de apartamente și cinci case. Au izbucnit incendii la două adrese și sunt în curs de stingere”.

De asemenea, Cartierul General Operațional al Ținutului Krasnodar a raportat că trei persoane au fost rănite în urma atacului cu drone.

Publicația The Kyiv Independent a menționat că nu a putut verifica în mod independent aceste informații la momentul publicării.

Atacul asupra terminalului din Novorossiisk are loc într-un context mai amplu al loviturilor efectuate de Ucraina asupra infrastructurii din interiorul Rusiei și din teritoriile ocupate. Kievul a declarat în repetate rânduri că vizează infrastructuri considerate relevante pentru susținerea efortului militar rus.

Autoritățile ucrainene consideră facilitățile petroliere drept ținte militare legitime, argumentând că acestea contribuie direct la finanțarea războiului purtat de Moscova.

Pe 28 februarie, o rafinărie de petrol din localitatea Novominskaia, în Ținutul Krasnodar, a fost cuprinsă de flăcări în urma unui atac cu drone, potrivit informațiilor furnizate de Cartierul General Operațional al regiunii.

De asemenea, în noaptea de 27 februarie, au fost raportate alte lovituri atribuite Ucrainei, care ar fi vizat o centrală termoelectrică din regiunea Belgorod și un depozit de petrol din Lugansk, teritoriu aflat sub ocupație rusă. Informațiile au fost comunicate de oficiali ruși și susținute de imagini distribuite pe rețelele sociale.

Evoluția situației din Novorossiisk rămâne în atenția autorităților locale, în timp ce informațiile privind amploarea exactă a pagubelor la infrastructura petrolieră nu au fost confirmate oficial.