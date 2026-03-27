Kash Patel, directorul FBI, ar fi fost ținta unui atac cibernetic atribuit unor hackeri cu legături iraniene

Directorul FBI, Kash Patel, ar fi fost vizat de un atac informatic atribuit unei grupări de hackeri cu presupuse legături iraniene, cunoscută sub numele de Handala Hack Team. Informațiile au fost publicate de grup pe internet, unde acesta susține că a obținut acces la corespondență electronică, fotografii și un CV al oficialului american.

Un oficial al Departamentului de Justiție al SUA a confirmat că emailurile lui Patel au fost compromise, însă nu a oferit detalii suplimentare privind amploarea incidentului sau metodele utilizate.

Gruparea de hackeri afirmă că a reușit să pătrundă în inbox-ul personal al directorului FBI și să extragă mesaje din perioada 2010–2019. Potrivit declarațiilor publicate de aceștia, materialele includ corespondență personală și profesională, documente și presupuse fișiere sensibile.

Pe platformele online asociate grupului au fost distribuite și imagini atribuite lui Kash Patel, precum și un CV care conține date de contact, inclusiv un număr de telefon și o adresă de email personală.

Gruparea Handala Hack Team a comentat public presupusa breșă de securitate, afirmând: „Kash Patel va găsi acum numele său pe lista victimelor compromise cu succes.”

Aceștia au adăugat, în mesajele publicate online, că „sistemele «de nepenetrat» ale FBI au fost aduse în genunchi în câteva ore de echipa noastră.”

Într-o altă declarație, grupul a susținut că a accesat mai multe tipuri de date și a transmis că a publicat „emailuri, conversații, documente și fișiere clasificate”.

Înaintea acestui incident, Departamentul de Justiție a anunțat confiscarea a două domenii asociate grupării Handala. Autoritățile au declarat că acestea erau folosite de guvernul iranian pentru „operațiuni psihologice de încercare de țintire a adversarilor regimului”.

„Iranul a crezut că se poate ascunde în spatele unor site-uri false și amenințări din tastatură pentru a teroriza americanii și a reduce la tăcere disidenții”, a spus Kash Patel.

În mesajele publicate ulterior, hackerii au susținut că acțiunea lor reprezintă o reacție la măsurile luate împotriva lor. Aceștia au afirmat că, dacă directorul FBI poate fi compromis „atât de ușor”, atunci situația este și mai gravă pentru restul angajaților instituției.

Gruparea a adăugat într-un mesaj public: „Este aceasta securitatea de care guvernul SUA se mândrește?! Este acesta gigantul cibernetic care crede că amenințările și mituirile pot reduce la tăcere vocea rezistenței?! Întregii lumi îi declarăm: FBI este doar un nume, iar în spatele acestui nume nu există securitate reală. Dacă directorul vostru poate fi compromis atât de ușor, la ce vă așteptați de la angajații de nivel inferior?”

În ultimele săptămâni, industria de securitate cibernetică a fost atentă la posibile represalii informatice, ca urmare unor tensiuni crescute între Statele Unite, Israel și Iran.

Gruparea Handala Hack Team a avertizat că „aceasta este doar începutul unei noi ere a războiului cibernetic” și a anunțat noi acțiuni de tip represiv împotriva infrastructurii considerate ostile.

Într-un alt mesaj, gruparea a susținut că operațiunile sale reprezintă răspunsuri la atacuri militare și cibernetice

„Declarăm lumii că, drept răspuns la atacul brutal asupra școlii din Minab și ca reacție la atacurile cibernetice continue asupra infrastructurii Axei Rezistenței, operațiunea noastră cibernetică majoră a fost executată cu succes complet”, a transmis gruparea.

Conform evaluărilor citate din industria de securitate cibernetică, Handala Hack Team este activ din 2023 și ar fi vizat în principal interese israeliene și entități asociate acestora.

Mai multe companii de analiză în securitate cibernetică descriu gruparea ca fiind asociată, direct sau indirect, cu structuri de informații iraniene, însă aceste atribuiri rămân parte a investigațiilor și evaluărilor din domeniu.

Incidentul raportat în cazul lui Kash Patel se înscrie într-o serie mai largă de atacuri revendicate de aceeași grupare, în condițiile intensificării activităților de tip cyber conflict la nivel internațional.