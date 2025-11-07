Social

Propuneri de introducere a riscurilor cibernetice în infrastructura energetică. Ce înseamnă acest lucru

Propuneri de introducere a riscurilor cibernetice în infrastructura energetică. Ce înseamnă acest lucruSursa foto: pixabay.com
Introducerea unor dispoziții care să asigure un nivel ridicat de securitate cibernetică este prevăzută într-un proiect legislativ. Acesta are legătură cu securitatea datelor în instalațiile de producere a energiei.

Infrastructura energetică trebuie protejată cibernetic

Parlamentarii susțin că inițiativa este importantă pentru securitatea aprovizionării cu energie, dar și a infrastructurii energetice critice a României. În expunerea de motive se precizează că riscurile de securitate cibernetică pot avea un impact negativ asupra instalațiilor de energie din surse regenerabile.

De altfel se poate pune în pericol capacitatea operatorului de a păstra controlul asupra lor. În acest moment, instalațiile de energie din surse regenerabile prezintă mai multe riscuri. Majoritatea lor au legătură cu serviciile din lanțul de aprovizionare. Iar printre cei care ar putea face astfel de atacuri se numără cei din aceste lanțuri, dar și state rău intenționate.

Livrarea energiei în statele non UE, altă distrație

Drept urmare inclusiv licitațiile pentru desfășurarea de energie din surse regenerabile ar trebui să conțină măsuri pentru reducerea riscurilor de securitate cibernetică. Acestea trebuie să fie aplicate furnizorilor. Pe de altă parte un alt aspect care îngrijorează este livrarea energiei către state care nu sunt în UE. potrivit parlamentarilor acest lucru ar putea genera amenințări la adresa securității instalațiilor și a întregului sistem.

Primarului iubăreț din Livezile i s-a trântit ușa în nas la Congresul PSD. Știm și motivul!
WhatsApp pregătește o funcție revoluționară. Se schimbă modalitatea de a primi și trimite mesaje
Este necesar un nivel suplimentar de protecție a datelor. Așa că în astfel de cazuri, ofertantul trebuie să prezinte plan de securitate cibernetică justificat. În acest fel, se va garanta că datele utilizate sau generate în activitățile comerciale nu sunt transferate în afara spațiului SEE.

Prosumatorii acuză că statul vrea monopol

DNSC este cel care ar urma să stabilească reguli tehnice și să controleze la distanță aceste lucruri. Prosumatorii spun însă că astfel de soluții ar putea dăuna grav producției. Statul ar avea posibilitatea „să oprească sau să reducă producția instalației tale fotovoltaice, prin internet sau printr-o interfață software conectată la invertor”.

De altfel, ei mai spus că statul ar putea să controleze echipamentele cetățenilor în acest mod. Și ar avea o armă digitală împotriva prosumatorilor. România ar deveni în acest mod prima țară din lume unde statul ar controla echipamentele privaților.

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
