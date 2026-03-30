Rusia introduce în teren drone false de tip Shahed, cu rază lungă de acțiune

Rusia a început să desfășoare în teren drone de tip Shahed, modificate cu rază lungă de acțiune, echipate cu machete ale rachetelor aer-aer R-60. Această combinație sugerează testarea unei configurații experimentale noi, încă neconfirmate oficial, informează united24media.com.

Conform unui raport al Defense Express din 30 martie, o dronă rusească de tip „Gerbera-2”, fabricată în februarie la uzina din Alabuga, a fost recent doborâtă și este în prezent supusă examinării. Se pare că aceasta transporta o replică foarte realistă a rachetei R-60, împreună cu focoasa standard.

Publicația precizează că racheta falsă avea suprafețe de control aerodinamice, însă nu era fixată pe un pilon corespunzător, ceea ce a impus modificări structurale, inclusiv tăierea aripioarelor inferioare. Marcajele observate pe replică sugerează că astfel de componente ar putea fi produse doar în serie limitată.

O explicație posibilă ar fi testarea de către Rusia a modului în care încărcăturile suplimentare, precum obiectele cu formă de rachetă, influențează comportamentul aerodinamic al dronei. Astfel de teste implică, de regulă, colectarea de date de telemetrie, mai ușor accesibile atunci când dronele operează în spațiul aerian controlat sau intern.

Potrivit Defense Express, configurații similare cu cele recent observate ar fi putut fi deja folosite în operațiuni reale. Primul incident documentat cu o dronă de tip Shahed purtând un obiect de tip R-60 a avut loc la începutul lunii decembrie 2025.

Specialiștii citați de aceeași sursă sugerează că această configurație ar putea avea rol mai degrabă de intimidare, simulând o amenințare aer-aer împotriva aeronavelor ucrainene, în special a elicopterelor, chiar dacă racheta atașată nu este funcțională.

Modificările se înscriu într-un trend mai amplu de adaptări continue ale dronelor Shahed utilizate de Rusia, incluzând schimbări ale încărcăturii utile, ale sistemelor de ghidare și creșterea rezistenței la contramăsuri electronice.

Expertul ucrainean în tehnologie radio Serhii Beskrestnov a declarat că o dronă modificată, echipată cu un MANPADS 9K333 Verba, a fost capturată de forțele ucrainene.

Aceasta le-ar fi permis operatorilor să lanseze rachete sol-aer de la distanță, transformând astfel muniția mobilă într-o platformă antiaeriană zburătoare și obligând piloții ucraineni să-și ajusteze tacticile de angajament.

Mai trebuie menționat faptul că 9K333 Verba este un sistem rusesc portabil de apărare aeriană (MANPADS) conceput pentru a lovi aeronave la joasă altitudine, elicoptere, avioane ușoare și, teoretic, chiar drone, folosind un ghidaj optic multispectral și o rachetă sol‑aer montată pe umăr. Acesta este folosit de trupele ruse încă din anii 2010 și face parte din arsenalul lor standard de apărare aeriană.