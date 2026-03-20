Tehnologia care schimbă jocul. Dronele interceptoare ucrainene, cele mai căutate din lume

Apariția dronelor interceptoare fabricate în Ucraina a fost intens mediatizată pe plan global, nu doar ca un instrument de luptă în războiul cu Rusia, ci și ca o soluție pentru state din Orientul Mijlociu confruntate cu atacuri aeriene iraniene, informează united24media.

Dronele interceptoare nu sunt simple drone de supraveghere. Ele sunt concepute pentru a detecta și neutraliza amenințările aeriene înainte ca acestea să ajungă la ținte critice. Folosind sisteme avansate de ghidare și senzori sofisticati, aceste drone pot urmări și distruge rachete, drone sau alte echipamente aeriene inamice, oferind astfel un strat suplimentar de protecție pentru infrastructura vitală și trupele aflate pe teren.

Nu există o dronă interceptoare unică, ci mai degrabă o gamă diversificată de modele, fiecare cu specificații diferite, în funcție de producător. Printre acestea se numără sisteme anti-drone realizate prin imprimare 3D, cu costuri reduse, concepute pentru a neutraliza dronele de atac Shahed, dezvoltate de Iran, și dronele Geran, fabricate de Rusia, dar și alte tipuri de drone.

Prețul relativ scăzut al acestor interceptoare, între 1.000 și 3.000 de dolari, le face o alternativă mult mai accesibilă comparativ cu rachetele Patriot americane, evaluate la aproximativ 4 milioane de dolari pentru neutralizarea dronelor Shahed, a căror producție costă între 20.000 și 50.000 de dolari.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că ritmul utilizării rachetelor în regiunea conflictului a depășit deja capacitatea anuală de producție a Statelor Unite, cu peste 800 de lansări în doar câteva zile de la debutul războiului din Orientul Mijlociu.

În timpul unei vizite oficiale la Londra, pe 17 martie, Zelenski a declarat că Ucraina are capacitatea de a produce zilnic cel puțin 2.000 de interceptoare eficiente și testate în condiții reale de luptă.

„Putem să producem mai mult, totul depinde de nivelul investițiilor. Avem nevoie de aproximativ 1.000 de interceptoare pe zi pentru uz propriu și putem furniza cel puțin încă 1.000 zilnic aliaților noștri”, a subliniat liderul ucrainean.

Dronele interceptoare, proiectate să fie lansate rapid, să urmărească ținte aeriene în mișcare și să le lovească detonând, au transformat Ucraina într-un jucător esențial pe scena industriei mondiale de apărare.

First, we are capable of producing at least 2,000 effective and combat-proven interceptors every day. We can produce more – it depends on investment. We need about 1,000 interceptors a day, and we can supply at least another 1,000 a day to our allies. Second, we know how to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2026

În atenția internațională se află P1-SUN, o dronă ucraineană de mare viteză, remarcată pentru forma sa inspirată dintr-un glonț. Proiectată de SkyFall, aceasta este capabilă de decolare verticală și atinge viteze între 300 km/h, tipic, și 450 km/h în maxim.

În aceste condiții, P1-SUN poate intercepta rapid modelele comune Shahed-136, care zboară cu aproximativ 185 km/h. Totuși, noul Shahed-238, cu motor cu reacție, care poate ajunge până la 550-600 km/h, reprezintă o provocare mai dificil de contracarat pe termen lung. Drona urcă până la 5 kilometri altitudine și poate fi controlată de un pilot sau asistată de inteligență artificială pentru ghidare.

Costul de producție este estimat la circa 1.000 de dolari, cu posibilitatea transportului unei încărcături modulare. SkyFall estimează o producție de până la 50.000 de drone pe lună și exporturi între 5.000 și 10.000 fără a afecta cererea internă. Începând cu martie 2026, SkyFall se profilează drept unul dintre principalii producători de interceptoare anti-Shahed cu potențial de cerere externă.

Cu o construcție similară în formă de glonț și patru motoare, atinge o viteză de circa 280 km/h, poate urca până la 7 kilometri, are o rază de acțiune de 37 km și autonomie de 15 minute. STING poate fi pilotat manual sau poate folosi AI pentru a bloca automat ținta în faza finală.

Echipată cu camere termice și de zi, drona poate detecta căldura motoarelor Shahed pe timp de noapte și transporta focoase de 500 g. Prețul unității variază între 1.000 și 2.500 de dolari, cu o producție de 10.000 de unități lunar.

STRILA, dezvoltată de WIY DRONES, este descrisă ca un interceptor de „tip rachetă” și atinge viteze de peste 350 km/h, testele demonstrând accelerarea până la 400 km/h. Are o rază tactică de 14 km și maximă de 28 km, la altitudini de până la 4 km.

Noua versiune include comunicații fără GPS, rezistență sporită la bruiaj și camere de zi și noapte modernizate. În prezent, compania produce aproximativ 100 de unități pe zi, cu livrări în serie pentru contracte guvernamentale, la un preț de circa 2.300 de dolari.

Zerov-8, este un interceptor vertical, cu capacitate de rotație pe orizontală, asemănător unui mic avion cvadrimotor. Spre deosebire de P1-SUN sau STING, Zerov-8 prioritizează agilitatea și eficiența în croazieră.

Are o rază de 20 km și viteză maximă de 326 km/h, fiind echipat cu un modul AI care identifică și urmărește autonom dronele Shahed în faza finală. Poate transporta o ogivă de 0,5 kg și camere termice, însă prețul nu a fost comunicat, deoarece proiectul se află în stadiu experimental.

Proiectul Octopus, realizat de TAF Drones Industries, propune un quadcopter de mare viteză cu viteză maximă de 300 km/h, rază de acțiune de 30 km, altitudine de 4,5 km și autonomie de 15 minute, transportând până la 1,2 kg.

Dotat cu ghidare automată și recunoaștere AI, poate selecta și elimina ținte fără pilot. Producția comună cu Regatul Unit ar urma să înceapă cu 1.000 de unități pe lună din februarie 2026, după ce dronele au fost prezentate la Londra de către președintele Volodimir Zelenski în octombrie 2025.

În paralel, Ucraina a trimis 201 experți anti-dronă în Orientul Mijlociu, cu alți 34 gata de plecare, pentru a sprijini partenerii din regiune împotriva amenințării cu Shahed. Solicitările au venit din Iordania, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Bahrain și Qatar.