Scandal la masa Consiliului European, în timpul discursului lui Volodimir Zelenski

Un moment tensionat a avut loc la reuniunea Consiliul European de la Bruxelles, unde premierul Ungariei, Viktor Orban, a părăsit masa oficială chiar în timpul discursului susținut prin videoconferință de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Gestul a fost observat de participanți și confirmat de relatările din presa internațională, fiind interpretat drept un nou semnal al divergențelor dintre Budapesta și restul Uniunii Europene în privința sprijinului acordat Ucrainei.

Potrivit informațiilor publicate de Euronews și confirmate de imagini distribuite de Associated Press, Viktor Orbán nu s-a aflat la locul său în timpul intervenției liderului de la Kiev.

Surse citate de Euronews au relatat că premierul ungar s-a ridicat de la masă și s-a plimbat în apropiere, urmărind discursul de la distanță.

„Prim-ministrul ungar Viktor Orbán privește din fața mesei principale cum președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vorbește cu liderii UE prin videoconferință. Surse au declarat pentru Euronews că Orbán se plimba neliniștit și se putea auzi uneori făcând „buff””.

În fotografiile oficiale ale reuniunii se observă că locul Ungariei este temporar neocupat în momentul intervenției lui Zelenski.

Intervenția președintelui ucrainean a avut o miză majoră. Zelenski a făcut apel la liderii europeni să deblocheze un pachet financiar de aproximativ 90 de miliarde de euro, blocat de veto-ul Ungariei.

„ o resursă pentru protejarea vieților ”

El a explicat că o parte din fonduri ar urma să fie folosită pentru sisteme de apărare aeriană Patriot, esențiale în contextul conflictului cu Rusia.

Zelenski a criticat și blocarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

„ ar fi putut crește și mai mult presiunea asupra Rusiei pentru a se îndrepta către o pace reală ”

Un alt punct sensibil abordat de liderul ucrainean a fost procesul de aderare la Uniunea Europeană, blocat tot de Ungaria.

Zelenski a insistat asupra importanței stabilirii unui calendar clar.

„ Dacă există o dată clară, înseamnă că Rusia nu va putea împiedica aderarea noastră în niciun fel ”

În același timp, liderii europeni au transmis că accelerarea procesului de aderare nu este posibilă în acest moment.

„ Puteți vedea cât de mult blochează și cât de dificil este pentru o Europă unită să pună în aplicare chiar și deciziile care au fost deja luate ”

Premierul Belgiei, Bart De Wever, a recunoscut presiunile interne cu care se confruntă Viktor Orbán, dar a subliniat necesitatea respectării deciziilor comune.

„ Ar putea fi dificil să acceptăm acest pachet înainte de alegerile din Ungaria. Am impresia că acesta face parte din campanie. Dar trebuie neapărat să punem în aplicare deciziile luate aici ”

La rândul său, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a sugerat că deciziile Budapestei pot fi influențate de contextul electoral.

„ Croația este, de asemenea, capabilă să aprovizioneze Ungaria cu petrol, dar cred că oamenii nu sunt întotdeauna raționali în perioadele electorale ”

Tensiunile nu se limitează doar la Ungaria. Premierul Slovaciei, Robert Fico, a avertizat Ucraina cu posibile reacții dure dacă livrările prin conducta „Prietenia” nu sunt reluate.