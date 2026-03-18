OMS monitorizează atent instalațiile nucleare din Iran și își actualizează protocoalele de urgență

Pe fondul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu, OMS își consolidează planurile pentru scenarii de urgență care ar putea include atacuri asupra instalațiilor nucleare sau chiar folosirea armelor nucleare. OMS urmărește cu atenție evoluțiile regionale și își adaptează strategiile pentru a răspunde rapid în cazul unui astfel de incident, potrivit celor relatate de Politico.

Conform sursei citate, oficialii Organizației Mondiale a Sănătății urmăresc atent impactul atacurilor recente asupra infrastructurii nucleare din Iran și mențin o stare de alertă ridicată pentru riscurile asociate radiațiilor. OMS revizuiește protocoalele interne și actualizează ghidurile destinate personalului său și guvernelor privind procedurile de răspuns în caz de urgență nucleară.

Hanan Balkhy, directorul regional al OMS pentru Mediterana de Est, a subliniat că organizația își pregătește intervenția pentru o gamă variată de scenarii posibile, reflectând seriozitatea situației.

Directorul regional al OMS, Hanan Balkhy, a mai explicat că personalul organizației este pregătit pentru un incident nuclear „în sensul său mai larg”, care ar putea include atacuri asupra unei instalații nucleare sau folosirea efectivă a unei arme nucleare. „Ne gândim la toate aceste scenarii și sperăm doar că nu se vor materializa”, a adăugat ea.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) desfășoară sesiuni suplimentare de instruire pentru personal și emite recomandări actualizate privind gestionarea situațiilor de sănătate publică, inclusiv evaluarea riscurilor și măsurile de protecție pentru populație. Până în prezent, OMS a raportat că nu au fost detectate contaminări radioactive în regiune.

Smoke and flames rise across Iran’s central city of Isfahan after a wave of joint US–Israeli air strikes hit multiple targets pic.twitter.com/PakXBoDzEN — TRT World (@trtworld) March 15, 2026

Experții organizației au avertizat asupra riscurilor asupra sănătății, precum leziuni pulmonare și cutanate acute, creșterea pe termen lung a incidenței cancerului și efectele psihologice asociate expunerii la radiații. În evaluările sale, OMS a făcut referire la precedente istorice, precum dezastrul de la Cernobîl și bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki, pentru a ilustra posibilele consecințe pe termen lung.

Avertismentele vin într-un context de tensiuni militare, implicând Statele Unite, Israel și Iran. Conform informațiilor disponibile, atacurile s-au concentrat asupra unor situri nucleare strategice din Iran, printre care instalațiile de la Fordow, Isfahan și Natanz.

Conform unor rapoarte care citează corporația nucleară de stat rusă Rosatom, un atac a fost semnalat în apropierea centralei nucleare de la Bushehr, fiind primul incident de acest fel în apropierea unui reactor activ de la debutul escaladării conflictului.

Surse indică că, anterior, Iranul ar fi încercat să lovească baza aeriană Incirlik din sudul Turciei, o locație strategică considerată a adăposti între 20 și 50 de bombe nucleare americane B61, în cadrul acordurilor NATO de partajare nucleară.

Imaginile distribuite online arată o rachetă balistică deasupra zonei din apropierea orașului Adana, iar locuitorii au raportat sirene de raid aerian și explozii. Deși autoritățile turce nu au confirmat oficial incidentul, presa de stat Anadolu a precizat că rachetele ar fi putut fi interceptate de sistemele de apărare aeriană ale NATO.