Cât de mare e ruptura din NATO, după ce europenii l-au trădat pe Trump

Președintele SUA, Donald Trump, i-a criticat dur pe aliații NATO, după ce aceștia i-au respins cererea de asistență pentru menținerea Strâmtorii Ormuz deschisă pentru transportul maritim internațional, potrivit The New York Post. „Statele Unite au fost informate de majoritatea «aliaților» noștri NATO că nu doresc să se implice în operațiunea noastră militară”, a scris Trump pe Truth Social.

Atât public, cât și pe rețelele de socializare, Trump a vorbit în termenii cei mai duri despre aliații europeni - inclusiv Franța și Marea Britanie - pentru refuzul lor de a ajuta la menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz, și a lăsat să se înțeleagă că sfidarea lor ar avea repercusiuni mai ample pentru întreaga alianță.

„Este cu siguranță ceva la care ar trebui să ne gândim”, le-a spus reporterilor din Biroul Oval, când a fost întrebat dacă va elimina SUA din NATO. „Nu am nevoie de Congres pentru această decizie, după cum probabil știți, pot lua această decizie singur.”

Președintele nu a fost niciodată un susținător al alianței din epoca Războiului Rece, plângându-se, încă de la primul său mandat, că membrii acesteia nu plătesc o parte echitabilă din costuri și sunt prea dependenți de SUA pentru protecție.

„Sunt foarte dezamăgit de NATO, foarte dezamăgit”, a spus el. „Cheltuim trilioane de dolari pentru NATO. Gândiți-vă, trilioane de-a lungul anilor, multe trilioane de dolari. Este unul dintre motivele pentru care avem deficite”, a adăugat Trump.

SUA este cel mai mare contribuitor financiar la NATO, cu un cost estimat la aproximativ 980 de miliarde de dolari în 2025, reprezentând 65% din bugetul său de apărare.

Deși a fost vocal în răspunsul său, nu este clar dacă Trump îi va înfrunta personal pe aliați. Casa Albă nu a spus dacă intenționează să participe la următoarea reuniune NATO, care va avea loc la Ankara, în Turcia, în perioada 7-8 iulie.

Trump a încercat să convingă țările europene să aloce echipamente militare pentru a menține Strâmtoarea Ormuz deschisă pentru transportul de petrol. Mai exact, el caută dragoare de mine pentru a căuta bombele în strâmtoarea îngustă și distrugătoare pentru a proteja navele de transport.

Dar răspunsul pe care l-a primit a fost un nu răsunător. Și și-a exprimat furia în legătură cu acest lucru. „Statele Unite au fost informate de majoritatea «aliaților» noștri NATO că nu doresc să se implice în operațiunea noastră militară”, a scris președintele într-o postare lungă pe Truth Social.

„Îi vom proteja, dar ei nu vor face nimic pentru noi, în special atunci când vom avea nevoie”, a spus el despre alianța atlantică.

Apoi a spus că Statele Unite nu au nevoie de niciun ajutor. „Din cauza faptului că am avut un asemenea succes militar, nu mai «avem nevoie» și nici nu ne dorim asistența țărilor NATO - NICIODATĂ NU AM FOST-O!”, a scris el. „La fel, Japonia, Australia sau Coreea de Sud. De fapt, vorbind în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, de departe cea mai puternică țară din lume, NU AVEM NEVOIE DE AJUTORUL NIMUNUI!”

Strâmtoarea Ormuz a fost închisă efectiv printr-o blocadă iraniană cu ajutorul minelor, dronelor și navelor, oprind 27% din energia maritimă globală. Cu prețurile la combustibili în creștere și petrolul depășind 100 de dolari pe baril, Trump a încercat să redeschidă strâmtoarea, ceea ce l-a înfuriat din cauza răspunsului negativ al NATO, potrivit prietenului său apropiat, senatorul Lindsey Graham.

„Tocmai am vorbit cu [Trump] despre reticența aliaților noștri europeni de a oferi resurse pentru a menține Strâmtoarea Hormuz în funcțiune, ceea ce aduce beneficii Europei mult mai mari decât Americii”, a scris Graham pe X. „Nu l-am văzut niciodată atât de furios, în viața mea”, a adăugat el. „Împărtășesc această furie, având în vedere ce este în joc”, a adăugat Lindsey Graham.

Tirada online a lui Trump a venit după ce președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Parisul nu va participa „niciodată” la operațiunile americane din Strâmtoarea Ormuz cât timp sunt în desfășurare luptele. „Nu suntem parte la conflict și, prin urmare, Franța nu va participa niciodată la operațiuni de deschidere sau eliberare a Strâmtoarei Hormuz în contextul actual”, a declarat Macron în timpul unei ședințe guvernamentale.

Luni, Trump i-a acordat lui Macron un scor de „8 din 10” pe această temă și a sugerat că Franța va ajuta. Dar Macron a spus că el și alți aliați europeni erau îngrijorați că vor rămâne blocați protejând strâmtoarea mult timp după încheierea conflictului.

„Suntem convinși că odată ce situația se va calma - și folosesc în mod deliberat acest termen în sens larg - odată ce situația se va calma, adică odată ce bombardamentele principale vor înceta, suntem pregătiți, împreună cu alte națiuni, să ne asumăm responsabilitatea pentru sistemul de escortă”, a spus Macron. „Ei bine, va pleca din funcție foarte curând”, a spus Trump despre Macron. Al doilea și ultimul mandat al lui Macron ca președinte al Franței se încheie în aprilie 2027.

Regatul Unit a fost, de asemenea, reticent în a se angaja. Prim-ministrul Keir Starmer a declarat luni că deschiderea Strâmtorii Ormuz „nu este simplă”. „Puteți observa acest lucru din punct de vedere istoric, când au existat alte conflicte care au afectat strâmtorile”, a spus premierul de stânga al Regatului Unit.

Experții spun că ar putea dura săptămâni pentru a se asigura că strâmtoarea este curățată de mine, drone, submarine și alte dispozitive explozive. Trump a avut cuvinte dure și pentru Starmer în timpul întâlnirii sale cu Taoiseach-ul Irlandei, Michael Martin, de marți. „Nu ne-a susținut și cred că este o mare greșeală”, a spus el.