Macron a oferit imaginea perfectă a decăderii. Se anunță sfârșitul unei ere în Franța

După demisia celui de-al cincilea premier în doar doi ani, Emmanuel Macron se confruntă cu cea mai gravă criză politică a mandatului său. Liderii opoziției cer alegeri anticipate în Franța, iar sondajele arată că jumătate dintre francezi cred că doar plecarea președintelui ar putea debloca situația.

Într-o dimineață cenușie de toamnă, camerele televiziunilor franceze au surprins o imagine încărcată de simbolism: Emmanuel Macron, îmbrăcat într-un palton negru, plimbându-se singur pe malul Senei.

Gărzile de corp păstrau distanța, iar președintele părea absorbit în gânduri, în timp ce pașii îi răsunau pe pietrișul umed. Scena a amintit multor francezi de Charles de Gaulle, care, după propria demisie din 1969, s-a retras în tăcere, departe de Paris.

Pentru mulți observatori, această imagine a fost mai mult decât o simplă plimbare. A fost metafora unei puteri în declin, a unui lider care se confruntă cu sfârșitul unei epoci politice.

Criza care îl izolează astăzi pe Emmanuel Macron a fost declanșată de demisia lui Sébastien Lecornu, al cincilea prim-ministru pe care președintele îl pierde în numai doi ani.

Lecornu nu a reușit să formeze un guvern stabil, în ciuda eforturilor de a atrage sprijin din taberele conservatoare și centriste. Cabinetul său a rezistat doar o zi.

Surse citate de Reuters arată că, în loc să accepte imediat o nouă demisie, Macron i-a acordat premierului încă două zile pentru negocieri de ultim moment cu opoziția, în speranța unei soluții de compromis.

Alternativa? Alegeri anticipate, care ar putea duce extrema dreaptă la putere — sau, mai dramatic, chiar demisia președintelui.

Deși a exclus public varianta demisiei, presiunea politică asupra lui Emmanuel Macron a crescut exponențial. Fostul său aliat, Edouard Philippe, primul premier al mandatului din 2017, a cerut deschis la RTL organizarea de alegeri prezidențiale anticipate, argumentând că blocajul actual face guvernarea imposibilă.

Mesajul a fost imediat preluat de Jordan Bardella, liderul formațiunii de extremă dreaptă Rassemblement National (RN), care a cerut „o dizolvare rapidă a parlamentului, urmată de alegeri prezidențiale”.

În timp ce sprijinul politic se erodează, sondajele confirmă dezastrul de imagine: potrivit unui barometru Elabe pentru BFMTV, 51% dintre francezi cred că demisia lui Macron ar fi soluția de ieșire din criză.

Deputatul RN Philippe Ballard a rezumat starea de spirit într-o postare virală: „Macron e izolat, fără direcție și fără sprijin. Trebuie să tragă concluziile: fie demisia, fie dizolvarea.”

Criza actuală este rezultatul unui pariu politic riscant, pe care Emmanuel Macron l-a făcut în 2024, când a decis dizolvarea parlamentului și convocarea de alegeri anticipate.

Rezultatul? Un parlament fragmentat, împărțit între trei blocuri ireconciliabile – stânga, dreapta conservatoare și centrul macronist.

De atunci, președintele a încercat să guverneze prin alianțe fragile, bazate pe o platformă comună ad-hoc între liberali și conservatori moderați.

Dar ultimele luni au adus ruptura finală. Bruno Retailleau, liderul dreptei tradiționale, a atacat public cabinetul lui Lecornu la doar câteva ore după anunțarea sa, acuzând lipsa de coerență.

Pentru Macron, pierderea sprijinului dreptei a fost lovitura decisivă. Fără o majoritate funcțională, reformele economice și fiscale — menite să reducă deficitul uriaș al Franței — au rămas blocate în parlament.

Emmanuel Macron a intrat în istorie ca „președintele reformelor imposibile” — cel care a reușit, pe rând, liberalizarea pieței muncii, creșterea vârstei de pensionare și reducerea fiscalității pentru companii.

Dar aceste măsuri, care i-au adus la început sprijinul mediului de afaceri, au provocat și valuri de proteste fără precedent, culminând cu grevele masive din 2023.

Acum, bilanțul său este contestat chiar și de foști aliați. Mulți dintre cei care l-au susținut în 2017 — văzând în el un lider modern, pro-european — îl consideră astăzi un lider izolat, rupt de realitate și incapabil să negocieze.

În timp ce palatul Élysée caută soluții, Marine Le Pen și Jordan Bardella profită de slăbiciunea centrului.

Sondajele de opinie arată că, dacă s-ar organiza acum alegeri, Reunirea Națională ar obține între 33% și 35% din voturi, devenind cea mai puternică forță din Franța.

Analistul politic Stewart Chau explică fenomenul simplu: „RN culege voturile de protest. Prăbușirea centrului și dezamăgirea față de stânga au creat un vid pe care extrema dreaptă îl umple perfect.”

Pentru Macron, dizolvarea parlamentului ar fi un joc de ruletă politică: fie recâștigă o șansă la legitimitate, fie grăbește propria înfrângere.

Comparația cu generalul Charles de Gaulle revine constant în comentariile presei franceze. Deși Macron însuși a evitat analogia, imaginile sale plimbându-se singur pe malul Senei au stârnit un val de reflecții.

„E o scenă care evocă sfârșitul unei epoci. Macron pare tot mai mult un președinte care își caută locul în propria poveste”, scrie Le Monde.

Cu doar doi ani rămași din mandat, liderul de la Élysée are tot mai puține opțiuni politice. Poate spera la o remaniere majoră sau la un guvern de uniune națională — dar opoziția, de la stânga la dreapta, refuză orice compromis.

În lipsa unei majorități stabile, Franța riscă luni de paralizie politică, exact când economia este sub presiunea piețelor financiare, iar deficitul public depășește pragul de 5,5% din PIB.