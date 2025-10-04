Curiozități despre Franța, cea mai vizitată țară din lume. Știai că au superstiția baghetei?

Franța rămâne una dintre cele mai fascinante destinații din lume, nu doar prin istoria sa bogată și cultura rafinată, ci și prin curiozitățile care o transformă într-un loc unic.

De la brânzeturi și vinuri, până la inovații și legi neobișnuite, iată 15 lucruri mai puțin știute despre această țară.

Celebrele cuvinte – Libertate, Egalitate, Fraternitate – au apărut în timpul Revoluției Franceze și au devenit simbolul Republicii. Deviza a fost consacrată oficial în Constituția din 1958 și poate fi văzută pe clădiri publice și documente guvernamentale.

Muzeul Luvru din Paris atrage anual milioane de vizitatori. În 2022, aproape 7,8 milioane de persoane au trecut pragul său. Aici pot fi admirate capodopere precum Mona Lisa sau Venus din Milo. Clădirea are o istorie veche, fiind construită inițial ca fortăreață în secolul al XII-lea.

Franța este considerată paradisul iubitorilor de brânzeturi, având peste 1.600 de varietăți. De la Brie și Camembert până la Roquefort, fiecare regiune are rețete proprii. Multe dintre ele sunt protejate prin eticheta Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).

Primul sistem de transport public din lume a fost introdus la Paris în 1662. Se numea Carrosses à Cinq Sols, era conceput de Blaise Pascal și includea cinci linii. Deși a rezistat doar 15 ani, a pus bazele transportului urban modern.

Franța se întinde pe 551.695 km², fiind cea mai mare țară din UE ca suprafață. Populația depășește 68 de milioane de locuitori, iar influența sa politică și economică este considerabilă.

Jeanne Calment a trăit 122 de ani și 164 de zile (1875–1997), stabilind un record mondial de longevitate confirmat oficial. Ea a fost martoră la momente istorice și chiar l-a cunoscut pe Vincent van Gogh.

Cu 12 zone orare oficiale (13 dacă se ia în calcul ora de vară din Saint Pierre și Miquelon), Franța depășește inclusiv Rusia. Această diversitate se datorează teritoriilor sale de peste mări.

Frații Montgolfier au lansat în 1783 primul balon cu aer cald. Primele „pasagere” au fost o oaie, o rață și un cocoș. În același an, Pilâtre de Rozier și marchizul d’Arlandes au realizat primul zbor cu oameni deasupra Parisului.

În Franța, o baghetă pusă cu fața în jos pe masă este semn de ghinion. Obiceiul datează din Evul Mediu, când brutarii rezervau pâinea întoarsă pentru călăi. Chiar și azi, mulți francezi respectă această tradiție.

Consumul de vin face parte din stilul de viață francez. În medie, fiecare francez consumă aproximativ 47 de litri anual. Țara produce vinuri de renume mondial – de la Cabernet Sauvignon la Chardonnay.

În Primul Război Mondial, Franța a creat primele unități de camuflaj. Artiști numiți „camoufleurs” pictau uniforme și vehicule pentru a le face greu de detectat. Această inovație s-a răspândit rapid în întreaga lume.

Cursa ciclistă Turul Franței a debutat în 1903 pentru a promova ziarul L’Auto. Prima ediție a durat 19 zile și a acoperit 2.428 km. Astăzi, este cea mai faimoasă competiție ciclistă din lume, urmărită de milioane de fani.

Deși este un simbol al patiseriei franceze, croissantul își are originile în Austria, sub numele de kipferl. A ajuns la Paris în secolul al XIX-lea, unde a fost adaptat și transformat în delicatesa cunoscută astăzi.

Din 1959, legea franceză permite căsătoria cu o persoană decedată, dacă există acordul familiei și dovezi că defunctul și-ar fi dat consimțământul. Practica este rară și are valoare mai ales simbolică.

În 2016, Franța a devenit prima țară care a obligat supermarketurile să doneze alimentele nevândute către organizații caritabile. Legea are rolul de a combate risipa alimentară și de a sprijini persoanele nevoiașe.