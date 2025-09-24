Capcana luminii din Hessdalen. Un secol de cercetări și niciun răspuns despre cel mai bizar fenomen din Europa

Valea Hessdalen din Norvegia găzduiește de decenii un fenomen misterios: lumini bizare pe cer, observate atât ziua, cât și noaptea. Cercetătorii au propus mai multe teorii – radon, efecte electromagnetice sau baterii naturale – însă explicația definitivă încă lipsește.

Valea Hessdalen este situată în regiunea Sør-Trøndelag din Norvegia, la aproximativ 90 de kilometri sud-est de Trondheim. La prima vedere, pare o zonă tipic norvegiană, izolată și liniștită, cu relief montan, păduri și câteva sate răsfirate. Totuși, Hessdalen a devenit cunoscută la nivel mondial datorită unui fenomen straniu: apariția unor lumini neobișnuite pe cer, vizibile în condiții diferite de timp și vreme. Aceste lumini, denumite generic „luminile din Hessdalen”, au atras atenția localnicilor, a turiștilor, dar și a oamenilor de știință.

Primele mărturii despre fenomen datează încă din anii 1930, însă atenția internațională a apărut mai târziu, după ce în anii ’80 numărul observațiilor a crescut spectaculos. În perioada de vârf, localnicii afirmau că puteau vedea chiar și zeci de lumini pe cer într-o singură noapte.

Martorii descriu luminile din Hessdalen ca fiind sfere sau forme ovale, de culori variate, care apar și dispar brusc. Ele pot fi albe, galbene, roșii sau albastre și au comportamente extrem de diferite. Uneori plutesc lent deasupra văii, alteori se deplasează cu viteze greu de explicat, în zigzag sau pe traiectorii imprevizibile.

În unele cazuri, lumina rămâne vizibilă doar câteva secunde, dar există și situații documentate în care fenomenul a persistat mai mult de o oră. Dimensiunile percepute variază, dar unele relatări susțin că anumite sfere luminoase erau comparabile ca mărime cu un automobil. Fenomenul nu este limitat la orele de noapte; există observații și în timpul zilei, în condiții de vizibilitate bună.

În anul 1983, frecvența aparițiilor a scăzut brusc, pentru ca în 1984 să revină în forță. Această oscilație i-a determinat pe specialiști să organizeze expediții și să instaleze echipamente de monitorizare în zonă. Chiar și așa, natura imprevizibilă a fenomenului a îngreunat colectarea unor date constante și concludente.

De-a lungul timpului, cercetătorii au propus mai multe teorii pentru a explica luminile din Hessdalen. Una dintre cele mai vehiculate ipoteze este legată de radon. Valea este cunoscută pentru concentrațiile mari de radon, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Europa. Radonul, un gaz radioactiv natural, rezultat din descompunerea uraniului din sol, ar putea interacționa cu atmosfera și ar genera aceste descărcări luminoase vizibile.

O altă teorie a fost formulată în 2006, când mai mulți cercetători au sugerat că peisajul geologic al zonei acționează ca o uriașă baterie naturală. Conform acestei ipoteze, straturile de rocă și depozitele minerale ar putea acumula sarcini electrice, care apoi se descarcă sub formă de lumină. Ideea a fost sprijinită de observații ale unor anomalii magnetice în regiune, ceea ce a dus la speculații privind existența unui mecanism natural de tip electrochimic.

Un alt element menționat este corelația dintre luminile din Hessdalen și activitatea solară. Unele apariții au fost observate imediat după perioade intense de vânt solar sau în combinație cu aurore boreale. Aceasta sugerează că fenomenul ar putea fi influențat de interacțiunile dintre particulele solare și atmosfera terestră, amplificate de condițiile geologice locale.

Totuși, niciuna dintre aceste teorii nu a fost confirmată definitiv. Explicațiile variază, iar complexitatea fenomenului face dificilă stabilirea unei cauze unice.

Una dintre cele mai mari probleme în studierea luminilor din Hessdalen este lipsa unor date statistice riguroase. În anii ’80, se vorbea despre 80 de apariții pe noapte, dar aceste informații sunt bazate pe observații vizuale, nefiind susținute de o bază de date completă. Expedițiile științifice au vizitat zona periodic, însă pentru intervale scurte, de obicei câteva zile pe an.

Cercetările au fost îngreunate și de natura imprevizibilă a fenomenului. Luminile apar sporadic, nu pot fi anticipate, iar condițiile meteorologice pot face observarea dificilă. Din acest motiv, multe expediții s-au întors fără date concrete, în ciuda eforturilor logistice și financiare.

De asemenea, natura efemeră a fenomenului ridică probleme în privința instrumentelor utilizate. Camerele video, radarele sau spectrometrele nu pot fi calibrate întotdeauna în timp util pentru a surprinde detaliile esențiale. Astfel, chiar dacă au fost colectate înregistrări video și fotografii, datele nu au fost suficiente pentru a formula o teorie definitivă.

Fenomenul din Hessdalen nu a atras doar atenția oamenilor de știință, ci și a publicului larg. În anii ’80 și ’90, zona a devenit un punct de interes pentru pasionații de fenomene inexplicabile și chiar pentru grupurile care studiază fenomenele OZN. Mulți turiști au vizitat valea în speranța de a surprinde personal luminile misterioase.

Această curiozitate a fost alimentată și de mass-media, care a prezentat fenomenul în reportaje și documentare. În timp, Hessdalen a devenit un reper în discuțiile despre fenomene atmosferice neobișnuite, fiind adesea comparat cu alte zone din lume unde au fost raportate lumini bizare.

Fenomenul nu este unic. În mai multe locuri din lume au fost raportate lumini similare, cum ar fi „Marfa Lights” din Texas, „Brown Mountain Lights” din Carolina de Nord sau „Min Min Lights” din Australia. Toate aceste cazuri implică apariții luminoase inexplicabile, vizibile uneori la intervale regulate.

Compararea acestor fenomene sugerează că ar putea exista mecanisme naturale similare, determinate de interacțiuni geologice, atmosferice și electromagnetice. Totuși, fiecare caz are particularitățile sale, ceea ce face dificilă generalizarea.

În prezent, comunitatea științifică nu are încă un răspuns definitiv. Se știe că fenomenul apare periodic de zeci de ani, că luminile pot fi observate în diverse condiții, atât ziua, cât și noaptea, și că există o varietate de culori, dimensiuni și comportamente.

Ipotezele legate de radon, de bateriile naturale sau de influențele solare rămân deschise, dar niciuna nu explică în totalitate complexitatea fenomenului. Studiile continuă, iar zona Hessdalen rămâne un laborator natural pentru testarea unor teorii despre interacțiunile dintre mediul geologic, atmosferic și electromagnetic.