Echinocțiul de toamnă are loc pe 22 septembrie. Când trecem la ora de iarnă

Anul acesta, echinocțiul de toamnă are loc luni, 22 septembrie, la ora 21:19, moment în care Soarele se aliniază cu ecuatorul ceresc, conform informaţiilor publicate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. În emisfera nordică, din acest punct durata zilei începe să se reducă, în timp ce în emisfera sudică ea creşte.

Echinocțiul de toamnă, cunoscut şi sub denumirea de „punct autumnal”, este poziţionat pe sfera cerească la intersecţia dintre ecliptică (proiecţia orbitei Pământului pe cer) şi ecuatorul ceresc.

În această zi, Soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică a boltei cereşti în cea sudică. Astfel, Soarele răsare exact la est şi apune exact la vest, iar durata zilei devine egală cu cea a nopţii, indiferent de latitudine. Excepţii apar doar în regiunile polare: la Polul Nord începe lunga noapte polară, iar la Polul Sud Soarele rămâne deasupra orizontului timp de şase luni, până la echinocţiul de primăvară.

Pentru emisfera sudică, 22 septembrie marchează debutul primăverii.

În zona geografică a României, Soarele atinge la amiază o înălţime de aproximativ 45°, adică jumătatea distanţei dintre orizont şi zenit. Din acest moment, durata zilelor începe să scadă treptat, iar cea a nopţilor să crească, proces care continuă până la 21 decembrie, când are loc solstiţiul de iarnă.

România va trece la ora „de iarnă” în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25-26 octombrie, când ceasurile se dau înapoi, iar ora 4:00 devine ora 3:00. Astfel, ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din anul în curs. În această noapte, ţara revine de la ora de vară – aplicată începând cu ultima duminică din martie – la ora Europei de Est, cunoscută şi ca Timpul Legal Român.

Din acel moment, România va fi cu două ore înaintea timpului universal coordonat (UTC). Ţara se află în fusul orar 2, iar Timpul Legal Român este valabil din ultima duminică din octombrie până în ultima duminică din martie, perioadă după care se revine la ora de vară, cu o diferenţă de trei ore faţă de UTC.

Parlamentul European a votat în martie 2019 pentru eliminarea schimbării sezoniere a orei, măsură care ar fi trebuit să intre în aplicare din 2021, însă implementarea depinde de confirmarea de către parlamentele naţionale. Statele europene au introdus ora de vară în secolul trecut cu scopul de a reduce consumul de energie. Din 1980, Uniunea Europeană a început să adopte acte legislative menite să uniformizeze practicile statelor membre, punând capăt schemelor naţionale diferite privind modificarea orei.

Totuşi, în 2018, scopul iniţial a devenit mai puţin justificat, existând studii care arătau că economiile de energie sunt nesemnificative, în timp ce tot mai mulţi cetăţeni reclamau efecte negative asupra sănătăţii.

În România, ora de vară a fost aplicată pentru prima dată în 1932, între 22 mai şi 2 octombrie. Germania a fost prima ţară care a introdus acest sistem, în 1916 (între 30 aprilie şi 1 octombrie), urmată de Marea Britanie, tot în 1916 (între 21 mai şi 16 octombrie).

Alte state care au adoptat ora de vară în acea perioadă au fost Belgia, Danemarca, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia şi Tasmania. În Statele Unite ale Americii, ora de vară a fost introdusă la 19 martie 1918, dar aplicată doar până în 1919.