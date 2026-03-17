Predicție făcută de generalul Alexandru Grumaz. Noul NATO va fi fără America

Predicție ce vizează NATO și SUA, făcută azi, de generalul Alexandru Grumaz în podcastul realizat de Dan Andronic, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, la care a fost invitat și Mirel Curea.

Este foarte posibil ca în viitorul apropiat să existe o ruptură iremediabilă între forțele NATO și SUA, iar alianța militară să nu mai conteze pe sprijinul Washingtonului, a spus Alexandru Grumaz. Generalul care, recent, și-a lansat cartea de memorii „File întoarse din viața mea”.

„Eu vă spun un lucru. Ascultați-mă, că fac o predicție acum. Să nu vă supărați pe mine. Am fost unul din oamenii care au luptat ca România să intre în NATO. NATO 3.0 va fi fără America”.

Dan Andronic a întrebat cum se va descurca alianța militară, din punct de vedere al armamentului, dacă nu va mai fi sprijintă de SUA. „De la francezi, de la englezi, și de la americani. Nu-ți mai vând sau ce? Nu, dar știți care este chestiunea? Donald Trump a cerut la 17 țări să îl ajute. Niciuna. Nemții au zis nu-i războiul nostru, Europa a zis nu-i războiul nostru. Franța, nu-i războiul nostru, dar a dat așa niște nave până în Mediterana pentru Cipru.”

O mare problemă remarcată de generalul Grumaz, care a stârnit mari discuții în ultimul an ține de tarifele vamale impuse de Donald Trump. „De data asta e nasol, pentru că europenii sunt negri de supărare pe Donald Trump cu tarifele. Nici acum tarifele între Europa și America nu-s reglementate. Dacă vreți, ne jucăm cu vorbe. O să avem NATO o sută de ani. Trebuie să înțelegem.

Trump îi spoate pe ăștia din NATO. pentru chestia asta de acum. Și vedeți dumneavoastră, fraieri, fraieri. Proastă diplomație, proastă diplomație! La București. Bă, da, o făcurăm de data asta”, a spus Grumaz, care s-a referit la ajutorul pe care România l-a dat SUA.

„ Să fie foarte clar, Pentagonul și-a notat. că România i-a ajutat. Și sunt genul care țin minte. Și țin genul, da. Așa cum a ținut minte madame Albright (n.r. - Madeleine Albright, fost ministru de Externe al SUA) că au dat voie să treacă prin Banat avioanele care lansau bombe în fosta Iugoslavie și se duceau în Ungarie și aterizau.”