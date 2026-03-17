Dan Andronic demontează explicațiile lui Călin Georgescu despre întâlnirea cu Ghiță: Este o minciună

Jurnalistul Dan Andronic a comentat pe TikTok întâlnirea dintre Călin Georgescu și Sebastian Ghiță, criticând explicațiile oferite de fostul candidat la prezidențiale. Acesta a pus sub semnul întrebării logica invocată de Georgescu, potrivit căreia ar fi cerut sprijin tocmai pentru a nu-l primi, sugerând că întreaga poveste este lipsită de coerență.

În intervenția sa, Dan Andronic a vorbit despre tiparul de comportament al lui Călin Georgescu și a susținut că justificările prezentate publicului nu rezistă unei analize simple. Comentariul său vine în contextul apariției unor înregistrări și declarații contradictorii făcute de fostul candidat, care au readus în atenție întâlnirea de la Belgrad și presupusele legături din jurul acesteia.

În debutul intervenției sale, Dan Andronic readuce în discuție întreaga poveste a întâlnirii și modul în care aceasta a fost prezentată publicului. Jurnalistul sugerează că unele reacții apărute în spațiul mediatic ar fi fost superficiale sau chiar eronate, insistând asupra faptului că anumite informații au fost distorsionate. El face trimitere și la episoade anterioare, pe care le consideră relevante pentru a înțelege comportamentul lui Călin Georgescu.

„Să reluăm povestea cu Călin Georgescu și trebuie să lămurim puțin despre întâlnirea cu Sebastian Ghiță și Turul doi înapoi. Ați văzut câtă satisfacție că unii au scris despre asta? Nu, n-au scris nimic. Acolo au spus o bălărie. Este stilul ăla de infractor pe care l-am văzut și în cazul întâlnirii cu Potra. Vă aduceți aminte cum se uita la Anca Alexandrescu cu ochii galeș și spunea că el nici nu-l cunoaște pe Potra, ca după aia să apară poze cu el. Deci Călin Georgescu este genul care rezistă la prima anchetă, adică nu recunoaște nimic sau își preconstituie probe și spune așa: băi și eu m-am întâlnit cu mulți din ăștia moguli ca să nu mă ajute, ca să spună că a fost o strategie inteligentă. Nu era nicio strategie inteligentă. Se milogeau de mine oamenii tăi să te chem la un podcast. Hai mă, termină de aici cu prostiile astea. Pe cine prostești? Pe proști, da? Dar nu pe oamenii care mai au cât de cât mintea la ei și care mai au câteva informații. Deci nu-l credeți când vă spune lucrul ăsta, decât dacă vreți să-l credeți. Dacă vreți să gândiți logic ia gândiți-vă logic, zice așa: Este adevărat că m-am văzut cu dânsul în Belgrad. Alte chestiuni sunt puerile. Adică ce? N-a zis nimeni că au făcut altceva împreună decât că s-au văzut", a declarat Dan Andronic.

Jurnalistul continuă analiza insistând asupra inconsecvențelor pe care le vede în declarațiile lui Călin Georgescu. Dan Andronic pune sub semnul întrebării logica din spatele afirmațiilor privind durata întâlnirii și scopul acesteia, sugerând că explicațiile oferite nu sunt credibile. În opinia sa, justificările invocate nu rezistă unei analize simple și ridică mai multe semne de întrebare decât oferă răspunsuri.

„„Nu, nu am stat trei ore”, nu, ai stat juma de oră, te-ai dus până în Belgrad să stai juma de oră. „Dar m-am văzut atât cu dânsul, cât și cu alți șapte-opt similari cărora le-am cerut ajutorul cu un singur scop să nu mi-l dea”. Hai, nu pe cuvânt? „Deci aveam un singur risc” spune Călin Georgescu. „Ghiță putea să-mi dea bani atunci era rău așa am gândit că eram convins că nu voi primi nimic și atunci am făcut acest drum”.

În partea finală a intervenției, Dan Andronic formulează o concluzie tranșantă, precizând că explicațiile invocate nu doar că sunt neconvingătoare, dar ar reflecta o tentativă de a construi o imagine diferită de realitate. Totodată, jurnalistul pune sub semnul întrebării și lipsa de claritate în privința celorlalte persoane menționate în declarațiile lui Georgescu.

„Deci totul este o minciună de la cap la coadă. Este o minciună inutilă. Putea să spună da, domnule, m-am adus. Ce e rău ca un candidat la președinție să îi ceară ajutorul. Dar el tot timpul vrea să arate că este altceva, el este deasupra binelui și răului, el fiind binele suprem.

Măi oameni buni, ați uitat când îi dădea Potra 10.000 de euro pe lună? Uite că a găsit unul care i-a cerut ajutorul și i l-a dat. Potra face parte din ăștia șapte-opt. Nu vă dați seama că e un raționament care scârțâie? Eu înțeleg că unii dintre voi abia așteaptă să fie mințiți și să creadă toate bălăriile pe care vi le spun diverși analiști, dar credeți-mă că eu nu am cum să joc în filmul ăsta după cum poate unii dintre voi își doresc. De ce? Că nu pot să cred o minciună care e evidentă de s-a dus până la Belgrad ca să ceară ajutorul, ca să nu-l primească. Vă dați seama cum sună? Iar declarația pe care i-a dat-o lui Turcescu, dacă ar fi fost corect, ceea ce nu e cazul, ar fi menționat despre cine e vorba.

Deocamdată știm că din ăia șapte-opt unu-i Ghiță. Cine-i celălalt? Fane Spoitoru, Nelu Pământ, nu știu. Unde te-ai mai dus frate? Zi-ne și noua care sunt ceilalți șapte opt moguli că nici nu sunt atâția dacă stau să-i număr. Unde te-ai dus tu să ceri ajutor mediatic și bani ca să nu-l primești. Deci încă o dată este prosteală pe față. Dacă vreți să fiți prostiți n-aveți decât, dar eu nu pot să particip la jocul ăsta”, declară Dan Andronic.