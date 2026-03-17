Dan Andronic despre un atac din Iran asupra României: Este extrem de improbabil

Jurnalistul Dan Andronic a comentat pe TikTok situația geopolitică și riscurile unui posibil atac al Iranului asupra României, subliniind dificultățile militare ale regimului iranian și cadrul strategic internațional care protejează țara noastră.

„Poate Iranul ataca România? Văd că este o întrebare care umblă peste tot. Am văzut un raport al șefului informațiilor militare din Israel, care spune că, la ora actuală, armata iraniană este în dificultate, că a scăzut cu 90% tirul de rachete față de ultimele date. Aceasta este o consecință a faptului că sunt bombardați în continuu, iar capacitățile de lansare a rachetelor, în special balistice, sunt extrem de limitate. La ora actuală, Israelul și SUA dețin supremația asupra Iranului.”

Andronic a explicat că forțele armate ale Iranului sunt slăbite semnificativ, rachetele lor sunt folosite mult mai rar și capacitatea lor militară este limitată, în timp ce Israelul și Statele Unite controlează superioritatea militară în regiune.

„Să revenim la România, pentru că o să găsiți alarmiști cât vreți. În materie de spaima oamenilor, lucrurile sunt simple. Distanța este de 2.500 de kilometri, în funcție de zona în care s-ar gândi Iranul să lovească – fie Kogălniceanu, fie Câmpia Turzii. Rachetele pe care le au sunt cam la limita acestei distanțe.”

Jurnalistul a spus că, din punct de vedere geografic și tehnic, rachetele Iranului abia ating distanța necesară pentru a lovi România, iar frica exagerată a populației nu se bazează pe realitatea militară.

„Cel mai important lucru, dar nu cred că s-ar întâmpla decât dacă iranienii ar fi înnebunit, este că un atac asupra României ar declanșa articolul cinci din tratatul NATO, ceea ce înseamnă că toate țările ar trebui să intervină. În condițiile în care nemții au spus că nu au de gând să-i ajute pe americani să țină deschisă Strâmtoarea Ormuz, un atac asupra României le-ar complica mult prea mult situația.”

Andronic a explicat că un atac ar activa articolul 5 al NATO, implicând toate statele membre. Aceasta face o astfel de acțiune extrem de riscantă pentru Iran, mai ales că aliați importanți precum Germania nu ar fi dispuși să sprijine o astfel de ofensivă.

„Luând toate aceste lucruri în considerare, atât din punct de vedere strategic, cât și diplomatic, este extrem de improbabil un atac al Iranului asupra României.”

Andronic consideră că România se află într-o poziție relativ sigură, iar temerile privind un atac iranian sunt exagerate, având în vedere realitățile militare și contextul geopolitic internațional.