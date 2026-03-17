Amânare în dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu. Fostul candidat se declară optimist

Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Judecătoria Sectorului 1 pentru primul termen pe fond în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară, însă ședința s-a încheiat rapid, după ce instanța a decis amânarea procesului. Magistrații au stabilit un nou termen pentru 28 aprilie, la solicitarea avocatului lui Georgescu, care a cerut timp suplimentar pentru a analiza motivarea unei decizii anterioare pronunțate de Tribunalul București.

La ieșirea din judecătorie, politicianul a făcut scurte declarații, fără să ofere detalii despre dosar, susținând că adevărul nu poate fi modificat și invocând ideea de conștiință în actul de justiție.

Primul termen al procesului a durat aproximativ zece minute, după ce apărarea a solicitat timp suplimentar pentru a analiza motivarea unei decizii anterioare a Tribunalului București. Avocatul lui Călin Georgescu a arătat în fața instanței că este necesar să studieze argumentele care au stat la baza soluției, mai ales în contextul în care, în etapa contestației, a fost nevoie de un complet de divergență, după ce doi judecători au avut opinii diferite și a fost desemnat un al treilea magistrat.

Acesta a precizat că nu a avut încă acces la motivarea deciziei și a cerut un nou termen înainte de citirea actului de sesizare. Procurorul de ședință nu s-a opus solicitării, invocând dreptul la apărare, iar instanța a admis cererea și a stabilit următorul termen pentru 28 aprilie.

În continuare, Călin Georgescu trebuie să respecte măsurile stabilite prin controlul judiciar. Printre acestea se numără prezentarea periodică la secția de poliție din Buftea, unde este obligat să semneze conform procedurii, inclusiv în ziua în care a avut loc termenul de judecată.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului unor persoane vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și de promovarea unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată.

Potrivit rechizitoriului, faptele ar fi fost comise în mai multe momente, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, prin diferite mijloace de comunicare publică.

Pe lângă acest proces, Călin Georgescu este judecat și într-un alt dosar, în care este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat. În acel caz, procurorii urmează să decidă dacă mențin trimiterea în judecată, cu excluderea unor declarații stabilite de instanță, sau dacă vor relua ancheta.