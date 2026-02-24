Călin Georgescu nu scapă de controlul judiciar. Ce urmează pentru fostul candidat

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, se va prezenta marți la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar, o măsură preventivă pe care o respectă săptămânal de mai bine de un an, potrivit Judecătoriei Sectorului 1.

Tribunalul București a decis recent să prelungească această măsură pentru încă 60 de zile, respingând cererea lui Georgescu de a fi ridicat controlul judiciar.

Măsura vine într-un dosar în care Georgescu este acuzat de propagandă legionară și de promovarea, în public, a unor persoane condamnate pentru crime de război și genocid.

În urma anchetei, procurorii au constatat că, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025, Georgescu a susținut în mai multe ocazii idei și doctrine fasciste și legionare, inclusiv prin discursuri și postări publice, promovând ideea unui lider carismatic și glorificând trecutul istoric al României în mod controversat.

Potrivit rechizitoriului, fostul candidat a făcut salutul legionar în timpul unui miting organizat la Piața Universității în octombrie 2021, într-un context legat de protestele față de restricțiile impuse în pandemie. Ancheta arată că el a lăudat figuri istorice precum Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu, atribuindu-le calități de eroi naționali și încercând să le normalizeze ideologia în public.

Georgescu a fost trimis în judecată sub control judiciar în iulie 2025, fiind acuzat de promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni împotriva umanității, precum și de răspândirea ideilor fasciste și legionare în cinci acte materiale distincte. Judecătoria Sectorului 1 a menținut măsura preventivă, considerând că aceasta este legală și necesară în contextul acuzațiilor.

Paralel cu acest dosar, fostul candidat este implicat și într-un alt caz împreună cu mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum și alți 20 de inculpați, pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale.

La termenul de luni, Curtea de Apel București a analizat probe și înscrisuri depuse de părți și a amânat pronunțarea pentru 9 martie. În acest dosar, judecătorul de cameră preliminară a aprobat depunerea unui stick de memorie cu înregistrări video și citarea unui martor la percheziția de la locuința lui Potra.

În paralel, Georgescu a cerut desecretizarea ședinței CSAT în care s-a decis anularea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, susținând că accesul public la informații este esențial pentru transparența deciziilor politice. La ieșirea de la Curtea de Apel, Georgescu a declarat:

„Lupta pentru adevăr nu se oprește la porțile tribunalului. Solicit desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii Curții Constituționale care a precedat anularea alegerilor, pentru milioane de români cărora li s-a afectat libertatea și democrația.”