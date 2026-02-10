Călin Georgescu, la Poliția Buftea pentru controlul judiciar, după decizia Tribunalului București

Călin Georgescu este așteptat marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar, într-un dosar în care este cercetat pentru promovarea unor idei fasciste, legionare, rasiste și xenofobe. Cu o zi înainte, judecătorii de la Tribunalul București au decis începerea procesului în primul dosar penal care îl vizează.

Decizia Tribunalului București a fost luată luni, după ce instanța a stabilit că procesul lui Călin Georgescu, în care este acuzat de propagandă extremistă, poate începe oficial. Judecătorii au respins cererile formulate de avocații acestuia și au validat rechizitoriul întocmit de Parchetul General.

Hotărârea a fost pronunțată în urma unei ședințe tensionate, în care completul de judecată a analizat presupuse vicii de procedură invocate de apărare, legate de sesizarea directă a Parchetului General. Deși votul a fost strâns, 2 la 1, iar în cadrul dezbaterilor au existat discuții privind lipsa unui dosar inițial la o unitate locală de parchet, instanța a considerat rechizitoriul legal, a respins cererile de nulitate și a dispus începerea judecății pe fond.

Potrivit actelor din dosar, faptele imputate sunt reținute în cinci acte materiale, în formă continuată. Conform legislației, infracțiunile de acest tip se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani, iar în cazul formei continuate, prin contopirea faptelor, pedeapsa poate ajunge până la aproximativ 5 ani de detenție.

În paralel, Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un al doilea dosar penal, alături de liderul paramilitar Horațiu Potra și alte 20 de persoane. În această cauză, inculpații sunt acuzați de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Ancheta procurorilor arată că gruparea ar fi conceput un plan violent de destabilizare a României, investigația fiind finalizată de Parchetul General în septembrie 2025. În acest dosar, Georgescu este acuzat de complicitate la subminarea ordinii constituționale, infracțiune pentru care riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.

Conform rechizitoriului, planul ar fi fost stabilit în urma unei întâlniri secrete desfășurate la 7 decembrie 2024, în localitatea Ciolpani, județul Ilfov, iar pregătirile ar fi început cu mai mulți ani înaint