Călin Georgescu, în fața instanței. Săptămâna aceasta se decide viitorul său

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, aflat sub control judiciar, este așteptat luni la Curtea de Apel București, unde se judecă un termen important în al doilea dosar penal deschis pe numele său. Cauza se află în faza de cameră preliminară, procedură în care judecătorul verifică dacă rechizitoriul și probele au fost administrate cu respectarea legii, potrivit Parchetului General.

În acest dosar, procurorii îl acuză de implicare în fapte care ar viza afectarea ordinii constituționale. Instanța nu analizează încă vinovăția sau nevinovăția, ci doar corectitudinea actelor de urmărire penală. Avocații pot ridica excepții privind legalitatea probelor sau a procedurilor, iar o eventuală admitere a acestora ar putea schimba traseul cauzei.

Dacă judecătorul confirmă legalitatea rechizitoriului, dosarul va intra în etapa judecății pe fond. În caz contrar, pot fi eliminate probe sau chiar dispuse măsuri de remediere din partea parchetului.

Separat, un prim dosar în care Georgescu a fost trimis în judecată a depășit deja etapa preliminară. După ce contestațiile au fost respinse definitiv de Tribunalul București, procesul pe fond urmează să înceapă la Judecătoria Sectorului 1.

În această cauză, fostul candidat este acuzat că ar fi promovat în spațiul public idei și simboluri asociate ideologiei legionare, precum și că ar fi elogiat persoane condamnate pentru crime de război. Procurorii susțin că declarațiile și aparițiile sale publice din ultimii ani ar fi avut caracter repetitiv și ar fi urmărit reabilitarea unor figuri istorice controversate.

Pe lângă cele două procese, Georgescu rămâne sub control judiciar, măsură preventivă care îi impune o serie de obligații, inclusiv prezentarea periodică la poliție. Recent, instanța a decis prelungirea acestei măsuri pentru încă 60 de zile. Hotărârea este definitivă.

În al doilea dosar, cel aflat la Curtea de Apel București, Georgescu este judecat alături de alte persoane. În cadrul procedurii de cameră preliminară au fost analizate cereri privind administrarea unor noi probe și clarificarea unor aspecte tehnice din dosar.

Etapa actuală este esențială pentru stabilirea cadrului procesual. Abia după finalizarea acesteia poate începe dezbaterea propriu-zisă a acuzațiilor.

Pentru Călin Georgescu, următoarele zile pot influența decisiv calendarul judiciar al celor două cauze. Instanțele trebuie să stabilească dacă dosarele sunt pregătite pentru judecată sau dacă sunt necesare corecții procedurale.

Până la o hotărâre definitivă, fostul candidat beneficiază de prezumția de nevinovăție. Evoluția cazurilor va depinde de deciziile magistraților în etapele următoare.