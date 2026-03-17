Cum e, de fapt, Ruxandra Ion pe platourile de filmare. „Mama telenovelelor”, demascată de Mădălina Bellariu

Mădălina Bellariu a povestit la un podcast cum e să lucrezi cu Ruxandra Ion, supranumită ”mama telenovelelor”. Aceasta a explicat că producătoarea este cu adevărat o profesionistă.

Mădălina Bellariu a explicat că i-a fost foarte ușor să lucreze cu producătoarea. Asta pentru că se comporta foarte frumos. Lucrurile se schimbau însă pe platourile de filmare. ”Cu noi a fost foarte blândă și foarte ok.

Este o persoană foarte bună. Dar este și foarte serioasă atunci când e vorba de muncă toată lumea trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Adică după atâția ani de experință, are pretenții. Eu când eram mică mă uitam la telenovelele de la Acasă TV și o admiram”, a spus actrița.

Românca a mai explicat că e normal ca cineva să fie atât de pretențios după zeci de ani de producții. De altfel, Mădălina a colaborat chiar și cu unul dintre cei care a lucrat foarte mulți ani cu ”mama telenovelelor”. ”Și uite, Iura Luncașu care a regizat acum filmul nostru ”Acel martie”, lucra foarte mult cu doamna Ruxandra, atunci la Acasă TV.

”Numai iubirea”, ”Lacrimi de iubire”, ”Inimă de țigan”, toate aceste telenovele care au avut mare succes atunci. Și după atât de mulți ani de experință ai pretenția de la fiecare departament să fie totul perfect, țiplă”, a mai spus artista.

Ruxandra Ion s-a făcut remarcată destul de repede după Revoluție. A ajuns să lucreze la TVR unde a s-a ocupat de emisiunea Abracadabra. Când s-a înființat PRO TV la numai o lună a fost ofertată de acest post.

Câțiva ani mai tîrziu a devenit producător general la Media Pro Pictures, iar mai apoi a făcut istorie cu telenovelele pe care le-a produs și care mai rulează și azi. Din 2015 a fost cooptată la Antegroup.