Actrița Virginia Rogin a învățat să fie vrăjitoare pentru un rol, de la una reală

Inimă de Țigan.
Virginia Rogin, actrița care a interpretat-o pe ”mama Sulfina”, în telenovela inimă de țigan dezvăluie faptul că o vrăjitoare i-a arătat cum să intre mai bine în rol. Aceasta a fost ”eleva” ei pentru câteva ore, ca mai apoi să o contacteze telefonic.

Virginia Rogin, învățăcel la adevărata fiică a mamei Omida

Anumite roluri sunt extrem de provocatoare pentru actori. De la accent, la ce anume ar trebui să personifice, totul trebuie studiat. ”Păi când am primit rolul, principala problemă era cu accentul. Ne-am chinuit, ne-am pus filme, le-am luat acasă, filmări din șatră, cum vorbesc ei. La unii ne-a ieșit mai repede, la alții mai târziu, la alții deloc. 4

Și vorbeam cu Carmen Tănase, colega și prietena mea și îi spuneam dacă își amintește cât ne-am chinuit la primele episoade, cum vorbeam. Abia am reușit și apoi nu mai scăpam de accent. Mă surprindeam vorbind cu ea la telefon cu accent țigănesc”, a povestit actrița.

Ce secrete i-a ”vândut” vrăjitoarea

Pentru că rolul presupunea o vrăjitoare, artista s-a dus să învețe de la o doamnă care practica așa ceva. ”Și m-am dus să mă  documentez. Producția echipei a înlesnit să ajung la o țigancă. M-am dus la adevărata fata a lui mama Omida. Și am ajuns acolo, avea pe o terasă, secretar, mi l-a prezentat. Și a zis să-mi prezinte casa, m-a pus să mă descalț. Practic era un muzeu. Niște trepte ca în filme. Mi-a arătat o bucătărie absolut neatinsă. Era nelocuit total, dar îmi spunea câte dormitoare are.

Dar casa era nelocuită, familia stătea undeva în spate. Și mi-a spus că de fapt casa e numai pentru vizionare. Ei să se mândrească. Când să mă învețe, nu prea a vrut. Mi-a arătat numai să desfac cărțile. Ce se pune când le amesteci. Nu am ieșit de pe terasă. Eram o pârlită pentru ea. Mi-a spus că ”ești foarte talentoasă, o să faci un mare rol”. Nu am luat-o în seamă. Și o sunam de la filmări când aveam descântece și-mi spunea ce să zic”, a mai spus aceasta.

Nu mai dorește un astfel de rol

Dar aceasta a fost ultima performanță a Virginiei Rogin într-o astfel de ipostază. ”Nu aș mai juca rolul de țigancă. Am jucat atâta și nu aș mai accepta să fac această chestie.

Pentru că și așa lumea mă strigă pe stradă ”mama Sulfina”, ceea ce mă onorează. Dar dacă lumea a iubit personajul și m-a indentificat cu el, e normal. Eu sunt o actriță completă, mai fac atâtea alte lucruri”.

