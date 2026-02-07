Exclusiv. De ce tot mai mulți oameni caută răspunsuri despre viitor. Ce vor să știe în era tehnologiei

Cristina Mosor, cititoare de tarot și profesoară de Yoga Nidra, a povestit în exclusivitate pentru Evenimentul zilei despre universul tarotului. Ea a explicat ce înseamnă acesta în zilele noastre, cum a evoluat și cum îl folosesc oamenii pentru a înțelege viața.

Cristina Mosor a explicat că tarotul modern este o combinație între tradiții vechi și cunoaștere ezoterică, iar interesul pentru el a crescut odată cu dorința oamenilor de a afla ce le rezervă viitorul. Ea a detaliat originile și simbolurile seturilor de tarot cele mai folosite azi.

„În zilele noastre există o mare varietate de seturi de tarot, în funcție de inspirația fiecărui autor în parte. În același timp, cel mai modern, utilizat și cunoscut set de cărți de tarot este cel realizat de A.E. Waite în 1910 și vine din vastele sale cunoștințe legate de științele Cabalistice, Astrologie, Alchimie, Teozofie, Francmasonerie și legendele Graalului.

Ea a explicat că oamenii caută răspunsuri pentru viitorul lor, la fel cum în trecut regii apelau la prezicătoare. Dorința de a ști ce se va întâmpla îi determină să consulte tarotul pentru decizii legate de muncă, iubire sau planuri de viață.

„Vin pentru că vor să știe! Așa cum acum sute de ani regii aveau vrăjitoare sau prezicătoare care să prezică rezultatul unui război, omul modern vrea să știe dacă va avea un nou job, iubit sau iubită, cum îi va merge în anul ce vine… și așa mai departe.”

Ea a explicat că tarotul nu este lipsit de critici, mai ales din partea oamenilor foarte religioși sau pragmatici, care cer dovezi concrete pentru ceea ce li se spune.

„Nu există pădure fără uscături! În general, oamenii foarte religioși sunt împotriva citirilor în tarot pentru că îl consideră un păcat, deși tarotul nu aparține de vreo religie. Și mai sunt oamenii foarte pragmatici sau cei implicați în științe fixe și care au nevoie de o dovadă clară a ceea ce li se spune.”

„Din învățămintele mele și bibliografia citită, nu este clar de ce a apărut tarotul și cum. Ceea ce se știe este că Arcana Majoră (primele 22 de cărți) reprezintă ciclul trecerii omului prin viață, iar Arcana Minoră (56 de cărți structurate pe 4 suite – Monezi, Spade, Cupe și Bâte) sugerează micile întâmplări din viața omului și persoanele cu care el se intersectează.”

Ea a clarificat că tarotul nu este doar despre preziceri, ci despre înțelegerea simbolică a vieții și a relațiilor. Arcanele majore și minore au semnificații precise legate de experiențele omului.

Cristina a povestit cum curiozitatea și dorința de a cunoaște ce se află dincolo de lumea vizibilă au condus-o la studii spirituale și practici ezoterice încă din copilărie. Ea a detaliat pașii prin care a ajuns să studieze tarotul și să-l folosească zilnic.

„A existat întotdeauna în mine o dorință de cunoaștere a ‘ceea ce există dincolo de ceea ce ni se spune’ și de când aveam 4-5 ani am început să mă întreb. Și când întrebi, vin și răspunsurile. Am început să aflu despre Magnetismul Universal, Energie, Zeități, Numerologie, Yoga, Credințele Pagane și Clarviziune și atunci am conștientizat că totul e posibil și am cerut să văd.

Inițial, viziunea venea prin intuiție sau prin oameni, iar acum 2 ani am descoperit un curs de tarot și m-am înscris fără ezitare și fără să știu că va dura câteva luni bune. Acum port cu mine pachetul de tarot și îl deschid în fiecare zi.”

Cristina a spus că tarotul poate fi un instrument de ghidare, oferind indicii și perspective care ajută la luarea unor decizii mai bune. El nu minte și poate arăta ce trebuie schimbat pentru a atinge obiectivele personale.

„Prin tarot ai un as în mânecă pentru că deja cunoști rezultatul sau sarcinile ce le ai de îndeplinit pentru scopul tău. Poți preveni, poți înțelege ce mai este de făcut pentru a-ți atinge scopul, poți afla dacă mai merită sau nu jobul, relația, prietenia… Tarotul răspunde la întrebări clare și nu minte niciodată. Așadar, scopul s-a schimbat odată cu evoluția omenirii și a întrebărilor. Deși, întrebările majore rămân cele legate de amor și relații.”

Cristina a povestit cea mai puternică experiență avută cu tarotul, care a demonstrat impactul său profund asupra vieții unei persoane, dar și momente amuzante cu prietenii și colegii.

„Sunt multe, dar cea mai interesantă, dar și grea, a fost cu o prietenă, căreia i-am făcut citirea (pe care am uitat-o așa cum face fiecare cititor în tarot) și m-a sunat după câteva luni și mi-a spus că am avut dreptate. Doar după schimbări majore și renunțări în viață s-a simțit eliberată și pregătită pentru o nouă viață. O întâmplare haioasă ține de un moment în care m-am dus să vizitez foști colegi de lucru și s-au strâns în jurul meu 10 oameni, toți dorind să le ‘citesc’!”

Cristina a spus că unele cărți din tarot simbolizează momente dificile în viața omului, dar ele oferă și soluții și indicii pentru cum să facă față provocărilor.