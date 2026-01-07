Diplomație și spiritualitate: Rareș Bogdan, întâlnire de peste o oră și jumătate cu celebrul Rabin Yoshiyahu Pinto

Într-un context global marcat de tensiuni și incertitudini, europarlamentarul Rareș Bogdan (grupul PPE) a marcat un moment de o încărcătură simbolică deosebită: o întâlnire spirituală cu una dintre cele mai influente figuri ale lumii iudaice contemporane, Rabinul Yoshiyahu Pinto.

Deși protocolul inițial prevedea o întrevedere scurtă, de doar 10 minute, dialogul dintre reprezentantul Europei creștine și liderul spiritual sosit de la New York s-a întins pe parcursul a mai bine de o oră și jumătate, transformându-se într-o veritabilă punte între civilizații.

Întâlnirea, desfășurată într-un loc simbolic unde Orientul se întâlnește cu Occidentul, a vizat teme profunde legate de viitorul civilizației iudeo-creștine. Rareș Bogdan, europarlamentar român membru al Grupului Popularilor Europeni (PPE), a descris evenimentul ca pe un moment care i-a „atins sufletul”, subliniind că, dincolo de politică, responsabilitatea liderilor de astăzi este de a construi punți de comunicare și înțelegere.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale întrevederii a fost gestul Rabinului Pinto de a oferi o binecuvântare specială pentru România și pentru întreaga Europă. În viziunea celor doi lideri, rugăciunea pentru pace și unitate este esențială într-o perioadă în care echilibrul mondial este fragil.

Rabinul Yoshiyahu Pinto, figură centrală în viața spirituală din Statele Unite și Orientul Mijlociu, este recunoscut pentru înțelepciunea sa și pentru capacitatea de a aduna comunități largi în jurul valorilor credinței. Prezența sa, descrisă de Rareș Bogdan ca fiind „caldă și profundă”, a reconfirmat faptul că spiritualitatea autentică nu cunoaște granițe geografice sau politice.

Acest dialog nu va rămâne un eveniment izolat. Cei doi au stabilit deja detaliile unei viitoare întâlniri, care va avea loc în luna februarie, la New York. Acolo, Rabinul Pinto își desfășoară cea mai mare parte a activității, oferind „lumina credinței” celor care caută ghidare în aceste vremuri tulburi.

Articolul subliniază o concluzie clară: într-o lume a conflictelor, dialogul rămâne singura cale viabilă.

„Oamenii păcii știu să își vorbească. Dialogul păcii se poartă oriunde, trebuie doar ca oamenii să se întâlnească”, a conchis Rareș Bogdan, subliniind importanța armoniei între tradițiile care caută, în esență, același lucru: binele omului.

Rabinul Yoshiyahu Yosef Pinto este unul dintre cei mai influenți și carismatici lideri spirituali evrei la nivel mondial, fiind recunoscut drept un vizionar și un consilier extrem de căutat în sferele înalte ale puterii politice și economice.

Iată câteva elemente cheie care îi definesc profilul:

Lider Spiritual de Anvergură: Este fondatorul organizației Shuva Israel , o rețea globală cu sediul central în Ashdod (Israel) și New York, care cuprinde zeci de instituții de învățământ (Yeshiva) și centre de caritate răspândite în întreaga lume (din Maroc până în Europa și cele două Americi).

Origini Ilustre: Provine dintr-o dinastie rabinică de prestigiu. Este descendentul direct (nepotul) faimosului „Baba Sali” (Rabbi Yisrael Abuhatzeira), considerat unul dintre cei mai mari sfinți și făcători de minuni ai evreilor sefarzi.

Consilier pentru Elite: Este supranumit adesea „Rabinul Vedetelor” sau „Rabinul de pe Wall Street”, deoarece pragul său este trecut frecvent de miliardari, politicieni de rang înalt și personalități publice care îi solicită binecuvântarea și sfaturile de viață sau de afaceri.

Filozofie și Învățătură: Mesajele sale se concentrează pe purificarea sufletului, forța rugăciunii și importanța actelor de caritate (Tzedakah). În ciuda unor probleme de sănătate cu care s-a confruntat de-a lungul anilor, acesta continuă să călătorească neîncetat pentru a-și vizita comunitățile și pentru a oferi îndrumare.

Punte între Culturi: Rabinul Pinto este cunoscut pentru relația sa specială cu Regatul Marocului (unde este și Președintele Curții Rabbinice) și pentru capacitatea de a menține un dialog deschis cu lideri din diverse culturi și religii, promovând pacea și înțelegerea între popoare.