Rareș Bogdan (PPE) dă deșteptarea Comisiei Europene

Europarlamentarul Partidului Popular European (PPE) Rareș Bogdan a cerut Comisiei Europene să se trezească la realitate și să coboare din turnul de fildeș până nu este prea târziu pentru a scoate Uniunea Europeană din multiplele crize în care inacțiunea și lipsa de competitivitate au adus-o.

„Excelențele voastre, dacă un student de anul I citește concluziile Consiliului din octombrie pe competitivitate, îi sare în ochi faptul că șefii de state au cerut o schimbare radicală în materie. Adică o revoluție la temelia funcționării pieței unice”, și-a început discursul din Parlamentul European politicianul român.

„Apoi se va întreba ce făcea Comisia Europeană în timp ce PPE cerea simplificare, debirocratizare, flexibilitate, dereglementare, transparentizare.

Acum Comisia s-a trezit, dar suntem în situația tradițională în care reacționăm după ce se produce catastrofa, nu o prevenim.

Criza din industria auto, criză în agricultură, criză în energie, criză la semiconductori, criză la medicamente, criză imobiliară, criza locurilor de muncă și, cel mai grav, criză de încredere”, a mai punctat eurodeputatul PPE.

Rareș Bogdan a mai subliniat că ședințele Comisiei Europene ar trebui să fie publice, pentru ca cetățenii Uniunii să vadă ce fac exact aleșii lor pentru ei.

„Studentul ar dori să citească stenograma discuției, dar ședințele nu sunt publice. Ar trebui să fie!

Ar trebui ca liderii puși de cetățeni să nu negocieze peste capul cetățenilor. Ar trebui să știe cum se ajunge la comrpomisurile care adesea defavorizează statele din estul Europei.

Ne mai mirăm că extremismul de dreapta sau de stângacrește ca o boală incurabilă în Europa? Știți care este leacul? Transparența, competența, colaborarea, respectul pentru cetățeanul european și comunicarea permanentă”, a mai spus politicianul.

„Dar nu între Eurositem și firme de consultanță prietenoase, ci între Eurosistem și cei mai buni specialiști. Adică specialiști care anticipează, specialiști care au avertizat în 2018 că vine o criză în industria auto, care au avertizat în 2010 că vine un deficit cronic la medicamentele esențiale și critice”, a adăugat Rareș Bogdan.

El a explicat că „ambele domenii au fost afectate cu probleme pe lanțurile de aprovizionare” din cauză că „producătorii au migrat, iar chinezii au construit capacități de producție uriașe”.

„De ce au migrat? Aici nu aveau condiții ca în China. Despre ce competitivitate vorbim?”, s-a întrebat, retoric, reprezentantul PPE.

„Dacă măsurile radicale cerute de Consiliu vor fi luate peste cinci ani, președintele comisie poate fi un Chinez, sau unul purtând hijab”, a avertizat Rareș Bogdan.

„Comisia trebuie să se trezească și să înțeleagă că de prea multe ori preocupările ei nu sunt pe agenda, și mai ales nevoile cetățeanului european. Coborâți din turnul de fildeș, distinsă doamnă Von der Leyen, și printre cetățenii din Bruxelles și de pe străzile europene. De asemenea, distinși comisari, coborâți de acolo de sus, de unde v-ați urcat, între oameni!”, a încheiat politicianul PPE.