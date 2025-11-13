Rareș Bogdan lovește Comisia Europeană

Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un apel tăios către Comisia Europeană, acuzând-o de inerție și lipsă de viziune în fața crizelor care zdruncină Uniunea Europeană. Intervenția sa, marcată de un ton combativ și direct, subliniază necesitatea unei „revoluții la temelia funcționării pieței unice” și a unei schimbări radicale de paradigmă în relația dintre liderii europeni și cetățeni.

Rareș Bogdan a pornit de la concluziile Consiliului din octombrie pe Competitivitate, remarcând că șefii de state au cerut o „schimbare radicală”. El se întreabă, cu o notă de ironie, ce făcea Comisia Europeană în timp ce propriul său grup (PPE) cerea simplificare, debirocratizare, flexibilitate și dereglementare.

„Acum Comisia s-a trezit, dar suntem în situația tradițională în care reacționăm după ce se produce catastrofa, nu o prevenim”.

Eurodeputatul enumeră o serie de crize majore:

Criză în industria auto

Criză în agricultură

Criză în energie

Criză la semiconductori

Criză la medicamente

Criză imobiliară și a locurilor de muncă

Cea mai gravă: Criză de încredere

Un punct cheie al criticii îl reprezintă migrația producătorilor și vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare, în special la medicamente esențiale și în industria auto. Rareș Bogdan acuză lipsa de anticipare, arătând că specialiștii au avertizat încă din 2010 și 2018 despre deficite cronice și probleme.

„De ce au migrat? Aici nu aveau condiții ca în China. Despre ce competitivitate vorbim?”

El avertizează că, dacă măsurile radicale cerute de Consiliu vor fi luate abia peste 5 ani, Europa riscă să își piardă leadership-ul strategic.

Rareș Bogdan pune în oglindă lipsa de acțiune a Comisiei cu creșterea îngrijorătoare a extremismului de dreapta sau de stânga. Potrivit acestuia, catalizatorul pentru neîncrederea cetățenilor este lipsa de transparență.

El solicită ca ședințele de negociere să devină publice, astfel încât cetățenii să știe „cum se ajunge la compromisurile care adesea defavorizează statele din Estul Europei”.

„Știți care este leacul? Transparența! Competența! Colaborarea! Respectul pentru cetățeanul european și comunicarea permanentă”, mai spune eurodeputatul român.

Comunicarea, însă, nu ar trebui să se facă între „eurosistem și firme de consultanță prietenoase”, ci cu cei mai buni specialiști, cei care pot anticipa crizele, nu doar reacționa la ele.

În final, Rareș Bogdan a adresat un mesaj direct Președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, și Comisarilor, îndemnându-i să iasă din „turnul de fildeș”.

„Coborâți din turnul de fildeș doamnă von der Leyen între oamenii din Bruxelles și de pe străzile europene!”

Critica este clară: preocupările Comisiei nu se aliniază adesea cu agenda și nevoile reale ale cetățeanului european, fiind necesară o urgentă reconectare la realitate.