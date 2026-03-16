Câți actori de culoare au câștigat Oscarul pentru Cel mai bun actor. Numărul este surprinzător de mic

Victoria lui Michael B. Jordan la Premiile Oscar din 2026 a readus în atenție o statistică mai puțin discutată despre istoria Hollywoodului. Actorul american a câștigat trofeul pentru „Cel mai bun actor” pentru rolul său din filmul Sinners, intrând într-un clasament extrem de restrâns. Deși Oscarurile există de aproape un secol, numărul actorilor de culoare care au câștigat premiul pentru rol principal rămâne surprinzător de mic.

De când au fost acordate primele premii Oscar, în 1929, doar câteva zeci de statuete au fost oferite pentru interpretări realizate de actori și actrițe de culoare. Hattie McDaniel a intrat în istorie devenind prima artistă de culoare premiată cu un Oscar, pentru rolul secundar din „Gone With the Wind” (1939), iar Sidney Poitier a fost primul actor de culoare care a câștigat la categoria rol principal, pentru filmul „Lilies of the Field” (1963).

Momentul a avut o semnificație enormă nu doar pentru industria cinematografică, ci și pentru societatea americană. Premiul a fost acordat într-o perioadă marcată de lupta pentru drepturile civile în Statele Unite, iar succesul lui Poitier a fost văzut ca un simbol al progresului și al recunoașterii talentului dincolo de barierele rasiale. Cu toate acestea, după acest moment istoric, a trecut mult timp până când un alt actor de culoare a reușit să câștige aceeași distincție.

În total, doar șase actori de culoare au reușit să câștige trofeul pentru „Cel mai bun actor”, una dintre cele mai prestigioase categorii ale industriei cinematografice. Faptul că această performanță a fost atinsă de atât de puțini artiști arată cât de lent s-a schimbat reprezentarea diversității în marile producții de la Hollywood.

Abia în 2002, aproape patruzeci de ani mai târziu, un alt actor de culoare a câștigat premiul pentru rol principal. Este vorba despre Denzel Washington, recompensat pentru interpretarea sa din filmul Training Day. Victoria lui Washington a fost considerată un moment important pentru Hollywood, mai ales pentru că actorul era deja unul dintre cei mai respectați interpreți ai generației sale. De altfel, el mai câștigase anterior un Oscar pentru rol secundar, însă premiul pentru rol principal a confirmat definitiv statutul său de mare star al cinematografiei.

În anii care au urmat, alte câteva nume importante au reușit să obțină această distincție. În 2005, Jamie Foxx a câștigat Oscarul pentru interpretarea extraordinară a legendarului muzician Ray Charles în filmul Ray. Rolul a fost considerat unul dintre cele mai convingătoare portrete biografice realizate vreodată în cinema.

Un alt nume care a intrat în această listă este Forest Whitaker. Actorul a fost premiat în 2007 pentru interpretarea dictatorului ugandez Idi Amin în filmul The Last King of Scotland. Performanța sa a fost apreciată pentru intensitatea și complexitatea cu care a redat un personaj istoric controversat.

În 2022, Will Smith a câștigat premiul pentru rolul din filmul King Richard, în care l-a interpretat pe tatăl legendarelor jucătoare de tenis Serena Williams și Venus Williams.

Victoria lui Michael B. Jordan în 2026 marchează cea de-a șasea oară când un actor de culoare câștigă premiul pentru „Cel mai bun actor”. Actorul, cunoscut publicului pentru roluri în filme precum Creed sau Black Panther, a reușit astfel să își consolideze poziția printre cele mai importante figuri ale generației sale.

Succesul său vine într-o perioadă în care industria cinematografică încearcă să devină mai deschisă și mai reprezentativă pentru diversitatea societății.

Deși Hollywoodul încearcă să facă pași — fie gândiți, fie impuși — spre o mai mare incluziune, istoria Premiilor Academiei Americane de Film arată că doar șase actori de culoare au câștigat premiul pentru rol principal, iar statistica demonstrează că schimbările majore se produc lent.