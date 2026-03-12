Libanul anunțat în consiliul ONU că e dispus la negocieri directe cu Israel pentru un armistițiu

Reprezentantul Libanului la ONU, Ahmad Arafa, a transmis în fața Consiliului de Securitate că Beirutul este pregătit să înceapă negocieri directe cu Israelul sub supraveghere internațională, cu scopul de a obține un armistițiu complet și de a opri violențele. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni dedicate situației din Liban, convocată de Franța, informează agenția EFE.

Diplomatul libanez a afirmat că țara sa se confruntă cu un conflict pe care nu l-a ales și a cerut sprijinul comunității internaționale pentru a pune capăt atacurilor.

În intervenția sa în Consiliul de Securitate, Ahmad Arafa a spus că Libanul se află într-o situație extrem de dificilă, în contextul escaladării tensiunilor dintre Israel și Iran prin intermediul grupării Hezbollah.

Diplomatul a explicat că Beirutul este dispus să înceapă discuții directe cu Israelul dacă acestea sunt organizate sub auspiciile comunității internaționale, pentru a ajunge la o încetare completă a ostilităților.

Oficialul libanez a atras atenția asupra efectelor pe care conflictul le are asupra populației civile și a descris situația umanitară drept una gravă. Potrivit lui Arafa, bombardamentele israeliene au provocat distrugeri masive și au dus la strămutarea unui număr mare de persoane.

„Dezastru, strămutarea a un milion de persoane şi victime nevinovate care cresc în fiecare zi”, a declarat acesta

În acest context, reprezentantul Libanului a cerut comunității internaționale să intervină pentru a determina Israelul să oprească atacurile.

Ahmad Arafa a reamintit că autoritățile de la Beirut au luat mai multe decizii pentru a reduce influența Hezbollah în țară. El a menționat că, la 2 martie, guvernul libanez a interzis toate activitățile organizației și a cerut predarea armelor.

De asemenea, pe 5 martie a fost dispusă deportarea forțelor iraniene din Liban și introducerea obligației ca cetățenii iranieni să obțină autorizații înainte de a intra pe teritoriul țării. Diplomatul a afirmat că autoritățile vor continua să pună în aplicare aceste decizii. „Nu va face niciun pas înapoi”.

El a subliniat că obiectivul principal rămâne încetarea conflictului și restabilirea stabilității.

„Libanul nu va accepta să fie un teren pentru reglarea de conturi. Vrem să scoatem ţara noastră din această criză în cel mai rezilient mod posibil”.

Bombardamentele israeliene din sudul și estul Libanului, precum și asupra capitalei Beirut, au provocat pierderi importante. Potrivit datelor oficiale, 570 de persoane au murit, peste 1.440 au fost rănite, iar aproximativ 760.000 de oameni au fost strămutați. Organizația Mondială a Sănătății arată că majoritatea victimelor sunt civili, printre care cel puțin 84 de copii și 44 de femei.

În cadrul aceleiași reuniuni a Consiliului de Securitate, reprezentantul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a făcut apel la autoritățile libaneze să își consolideze controlul asupra întregului teritoriu.

"Acum este momentul ca guvernul Libanului să recupereze controlul asupra întregii ţări. Statele Unite sprijină această misiune (...). Vom fi bucuroşi să alocăm timpul şi resursele necesare pentru aceasta", a declarat Waltz.

În același timp, ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a afirmat înaintea reuniunii Consiliului de Securitate că guvernul libanez trebuie să decidă dacă va confrunta Hezbollah sau va lăsa Israelul să facă acest lucru, susținând acțiunile militare ale statului israelian împotriva țării vecine.