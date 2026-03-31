Lovitură asupra comunicațiilor ruse. Ucraina a distrus o antenă asociată Yamal-601

Ucraina și-a extins conflictul în spațiul cosmic, lovind un obiect strategic al Rusiei. Forțele ucrainene au reușit să distrugă satelitul de comunicații Yamal-601, un punct cheie pentru infrastructura de comunicații rusești, informează united24media.

Mai exact, operatorii ucraineni de drone au reușit să distrugă o antenă de comunicații prin satelit legată de Yamal-601, perturbând coordonarea forțelor ruse pe un segment strategic al frontului.

Operațiunea a fost realizată de Regimentul 413 Sisteme fără pilot „Raid”, care a publicat și imagini din timpul atacului. Conform unității, echipamentul distrus avea un rol esențial în menținerea comunicațiilor pe câmpul de luptă.

Atacul ucrainean marchează o escaladare fără precedent, demonstrând că războiul nu se limitează doar la teren sau aer, ci se poartă și în orbita terestră.

📡«Raid» destroyed a «Yamal-601» satellite antenna During combat operations in one of the frontline sectors, UAV operators of the 413th «Raid» Regiment of the USF detected and destroyed a satellite communication antenna configured for the Yamal-601 satellite. The destruction of… pic.twitter.com/Wrgoi1Y1Gj — RAID | 413 Regiment USF (@Raid_413) March 30, 2026

Antena distrusă de operatorii ucraineni a fost configurată să funcționeze cu Yamal-601, satelitul de comunicații lansat de Rusia în 2019. Yamal-601 este cel mai recent dintre cele cinci sateliți care alcătuiesc rețeaua Yamal, deținută de Gazprom și susținută financiar de sectorul energetic controlat de statul rus.

Oficialii de la Moscova au prezentat această rețea ca o alternativă la Starlink, destinată în special zonelor unde comunicațiile securizate sunt esențiale. Rețeaua oferă acoperire strategică asupra unor părți din teritoriile controlate de Rusia în Ucraina, facilitând coordonarea atacurilor la sol și a operațiunilor cu drone.

Distrugerea antenei conectate la Yamal-601 subliniază vulnerabilitatea infrastructurii ruse de comunicații și impactul direct asupra capacității de coordonare a forțelor pe teren.

In its first mission of 2019, #Russia's Proton rocket is slated to deliver the Yamal-601 communications satellite. DETAILS, UPDATES: https://t.co/hIltMM7A6O pic.twitter.com/IReNSZf9jh — Anatoly Zak (@RussianSpaceWeb) May 30, 2019

În ciuda rolului său crucial pentru comunicațiile militare ruse, sistemul de sateliți Yamal se bazează în mare parte pe tehnologie străină. Dezvoltat în anii 2010, satelitul Yamal-601 și rețeaua asociată au folosit componente electronice din Japonia și Italia, lanțuri de aprovizionare acum aproape inaccesibile din cauza sancțiunilor internaționale. Această dependență evidențiază dificultățile continue în menținerea și extinderea infrastructurii spațiale în contextul restricțiilor globale.

Pe câmpul de luptă, forțele ucrainene au adoptat o strategie concentrată pe perturbarea infrastructurii de comandă și control prin atacuri asupra nodurilor de comunicații terestre conectate la sateliți, mai degrabă decât asupra vehiculelor sau dronelor individuale. Fiecare antenă distrusă limitează capacitatea Rusiei de a sincroniza atacurile infanteriei și ale dronelor, afectând direct eficiența operațiunilor.

În paralel, Rusia a continuat să dezvolte capacitățile sale de comunicații prin lansarea rețelei Rassvet, prezentată drept o alternativă internă la Starlink. La sfârșitul zilei de 23 martie, 16 sateliți dezvoltați de compania aerospațială rusă Bureau 1440 au fost trimiși pe orbită, indicând o direcție clară spre sprijinirea nevoilor militare.