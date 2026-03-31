Lovitură asupra comunicațiilor ruse. Ucraina a distrus o antenă asociată Yamal-601

Satelitul Yamal-601. Sursa foto: https://satelliteprome.com/news/space-news/yamal-601-satellite-starts-transition-to-geostationary-orbit/
Ucraina și-a extins conflictul în spațiul cosmic, lovind un obiect strategic al Rusiei. Forțele ucrainene au reușit să distrugă satelitul de comunicații Yamal-601, un punct cheie pentru infrastructura de comunicații rusești, informează united24media.

Ucraina mută războiul în spațiu, distrugând satelitul rusesc de comunicații Yamal-601

Mai exact, operatorii ucraineni de drone au reușit să distrugă o antenă de comunicații prin satelit legată de Yamal-601, perturbând coordonarea forțelor ruse pe un segment strategic al frontului.

Operațiunea a fost realizată de Regimentul 413 Sisteme fără pilot „Raid”, care a publicat și imagini din timpul atacului. Conform unității, echipamentul distrus avea un rol esențial în menținerea comunicațiilor pe câmpul de luptă.

„Distrugerea acestui echipament privează temporar inamicul de capacitatea de a coordona atacurile infanteriei și dronelor sale în acest sector al frontului”, a transmis unitatea, subliniind impactul direct asupra operațiunilor rusești.

Atacul ucrainean marchează o escaladare fără precedent, demonstrând că războiul nu se limitează doar la teren sau aer, ci se poartă și în orbita terestră.

Ucraina lovește rețeaua Yamal: Satelitul Yamal-601 și antena sa, vizate

Antena distrusă de operatorii ucraineni a fost configurată să funcționeze cu Yamal-601, satelitul de comunicații lansat de Rusia în 2019. Yamal-601 este cel mai recent dintre cele cinci sateliți care alcătuiesc rețeaua Yamal, deținută de Gazprom și susținută financiar de sectorul energetic controlat de statul rus.

Oficialii de la Moscova au prezentat această rețea ca o alternativă la Starlink, destinată în special zonelor unde comunicațiile securizate sunt esențiale. Rețeaua oferă acoperire strategică asupra unor părți din teritoriile controlate de Rusia în Ucraina, facilitând coordonarea atacurilor la sol și a operațiunilor cu drone.

Distrugerea antenei conectate la Yamal-601 subliniază vulnerabilitatea infrastructurii ruse de comunicații și impactul direct asupra capacității de coordonare a forțelor pe teren.

Ucraina lovește în nodurile critice: Sateliții Yamal și rețeaua Rassvet sub presiune

În ciuda rolului său crucial pentru comunicațiile militare ruse, sistemul de sateliți Yamal se bazează în mare parte pe tehnologie străină. Dezvoltat în anii 2010, satelitul Yamal-601 și rețeaua asociată au folosit componente electronice din Japonia și Italia, lanțuri de aprovizionare acum aproape inaccesibile din cauza sancțiunilor internaționale. Această dependență evidențiază dificultățile continue în menținerea și extinderea infrastructurii spațiale în contextul restricțiilor globale.

Pe câmpul de luptă, forțele ucrainene au adoptat o strategie concentrată pe perturbarea infrastructurii de comandă și control prin atacuri asupra nodurilor de comunicații terestre conectate la sateliți, mai degrabă decât asupra vehiculelor sau dronelor individuale. Fiecare antenă distrusă limitează capacitatea Rusiei de a sincroniza atacurile infanteriei și ale dronelor, afectând direct eficiența operațiunilor.

În paralel, Rusia a continuat să dezvolte capacitățile sale de comunicații prin lansarea rețelei Rassvet, prezentată drept o alternativă internă la Starlink. La sfârșitul zilei de 23 martie, 16 sateliți dezvoltați de compania aerospațială rusă Bureau 1440 au fost trimiși pe orbită, indicând o direcție clară spre sprijinirea nevoilor militare.

