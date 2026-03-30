UE analizează cinci scenarii pentru a contracara un nou mandat al lui Viktor Orban în Ungaria

Uniunea Europeană se confruntă cu perspectiva unui nou mandat al lui Viktor Orbán în Ungaria și explorează mai multe opțiuni pentru a răspunde provocărilor politice și instituționale generate de guvernarea sa. Bruxelles-ul ia în calcul cinci soluții alternative, menite să stopeze nerespectarea statului de drept și menținerea stabilității în blocul comunitar, informează Politico.

Uniunea Europeană analizează cinci posibile scenarii de acțiune pentru cazul în care premierul ungar, Viktor Orbán, își va păstra puterea în urma viitoarelor alegeri parlamentare, în încercarea de a preveni blocarea deciziilor la nivelul blocului comunitar.

Tensiunile dintre Budapesta și Bruxelles au crescut recent după ce Orbán a blocat un pachet de împrumuturi destinat Ucrainei, ceea ce a stârnit critici privind afectarea coeziunii UE și întârzierea sprijinului pentru Kiev.

În plus, au apărut acuzații potrivit cărora Ungaria ar fi păstrat legături constante cu Moscova pe durata războiului din Ucraina, iar ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, ar fi folosit pauzele între reuniunile UE pentru a discuta cu omologul său rus, Serghei Lavrov.

„Dacă Orbán câștigă, mănușile vor fi scoase”, a declarat un diplomat european de rang înalt, sub protecția anonimatului, declarație confirmată și de alți oficiali intervievați.

Un alt diplomat a adăugat: „Mulți consideră că blocarea împrumutului către Ucraina a trecut o linie roșie și că trebuie intervenit, însă nu este clar cum anume.”

Uniunea Europeană are la dispoziție Articolul 7 din tratat, cel mai puternic mecanism politic împotriva unui stat membru, însă aplicarea sa rămâne un proces complicat.

În teorie, activarea acestui articol ar putea duce la suspendarea dreptului de vot al Ungariei în Consiliu, dacă restul statelor membre ar constata că Budapesta încalcă în mod repetat valorile fundamentale ale Uniunii.

În practică însă, atingerea consensului necesar este dificilă, iar până în prezent această măsură nu a fost aplicată.

O altă strategie avansată la nivel european vizează creșterea presiunii financiare asupra Budapestei. Aceasta presupune legarea mai strictă a accesului la fondurile europene de respectarea standardelor statului de drept.

Astfel, Bruxelles-ul nu s-ar baza doar pe argumente politice, ci și pe mecanisme financiare pentru a reduce capacitatea guvernului condus de Viktor Orbán de a bloca deciziile colective ale UE.

Pentru multe capitale europene, aceasta este considerată cea mai realistă cale de acțiune, mai ales că Ungaria s-a aflat deja în dispută cu Uniunea Europeană în privința finanțării în ultimii ani.

Uniunea Europeană se confruntă cu scenarii tot mai complexe pentru a asigura ajutorul financiar destinat Ucrainei, estimat la aproximativ 103,7 miliarde de dolari, în contextul opoziției persistente a Ungariei.

Conform unor surse diplomatice citate de Politico, premierul Viktor Orbán a depășit limitele convenite politic, amenințând să blocheze finanțarea deja agreată.

Această situație a determinat oficiali europeni să analizeze dacă Budapesta ar putea fi acționată în justiție pentru sabotarea procesului decizional al Uniunii.

O altă variantă discutată la Bruxelles este reducerea puterii de veto a Ungariei prin extinderea aplicării votului cu majoritate calificată în mai multe domenii.

Măsura ar diminua capacitatea lui Orbán de a întârzia decizii esențiale legate de Ucraina, sancțiuni sau alte dosare strategice, împiedicând un singur guvern să blocheze întregul bloc. Ideea a câștigat teren pe fondul frustrării crescânde față de amenințările repetate cu veto.

A cincea alternativă propune ca oficialii UE să ia în considerare și strategia de a ocoli Ungaria prin coaliții mai mici sau alternative atunci când unanimitatea nu este posibilă.

Deși nu rezolvă problema din punct de vedere instituțional, această abordare ar limita impactul negativ pe care Ungaria l-ar putea genera, permițând restului Uniunii să avanseze în anumite dosare cheie fără implicarea Budapestei. Practic, ar putea fi vorba despre o Uniune Europeană mai flexibilă și mai rapidă, cu multiple viteze, adaptată la blocajele interne.