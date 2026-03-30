Viktor Orban acuză Ucraina de ingerințe în politica din Ungaria și critică planurile UE de finanțare a Kievului

Premierul ungar Viktor Orban a declarat la Bekescsaba că Ucraina ar încerca să influențeze politica din Ungaria și a criticat planurile Uniunii Europene privind finanțarea Kievului.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a susținut duminică un discurs electoral la Bekescsaba, în cadrul unui eveniment al partidelor de guvernământ. În intervenția sa, acesta a făcut referiri la contextul electoral intern, la relația cu Ucraina și la politicile Uniunii Europene.

Orban a spus că Ungaria se află într-o poziție distinctă în Europa în ceea ce privește războiul din Ucraina, motiv pentru care țara sa respinge implicarea militară în conflict.

El a declarat că Ungaria este „în continuare singura ţară din Europa care respinge în mod deschis războiul”.

În discursul său, premierul ungar a susținut că Ucraina ar interveni în viața politică din Ungaria și în procesul electoral.

„Acesta este motivul pentru care Ucraina a intervenit în procesul electoral ungar. Au apărut cu banii lor, cu blocada petrolieră, cu spionii şi agenţii lor, s-au infiltrat în viaţa publică ungară, inclusiv în politică”, a spus el.

Orban a declarat că alegerile din Ungaria sunt urmărite la nivel internațional și a făcut referire la poziția de politică externă a guvernului său din ultimii ani. „Aceasta deoarece sunt câteva lucruri pe care, în ultimii 16 ani, doar noi, maghiarii am îndrăznit să le facem şi suntem consideraţi ca exemplu”, a spus el.

De asemenea, premierul a declarat că Ungaria își păstrează controlul asupra deciziilor politice interne și asupra relațiilor sale cu Uniunea Europeană. „Noi suntem singura ţară în Europa care a spus: nu permitem ca Bruxelles să ne spună cu cine să trăim împreună; nicio putere externă nu ne poate impune străini, iar cei care doresc o Europă fără migranţi susţin Ungaria fără migranţi”, a declarat el.

Referindu-se la războiul din Ucraina, Viktor Orban a reiterat opoziția Ungariei față de sprijinul militar acordat Kievului

„Planul lui Zelenski nu va reuşi la alegerile din 12 aprilie”, a spus Orban.

Premierul a susținut, de asemenea, că Ucraina ar fi implicată în acțiuni care au afectat aprovizionarea energetică a Ungariei.

„Ucraina, aflată în război, este capabilă de orice, de aceea a împiedicat, printre altele, alimentarea Ungariei cu gaze naturale”, a spus premierul.

Orban a făcut referire și la planurile europene privind sprijinul financiar acordat Ucrainei, declarând că acestea ar implica un împrumut la nivelul Uniunii Europene. El a spus că statele membre ar putea ajunge să suporte costurile rambursării.

Premierul a spus că, în viziunea sa, situația depinde de rezultatul politic din Ungaria, inclusiv de orientarea guvernului rezultat în urma alegerilor.

„În cazul unui guvern pro-ucrainean, Ungaria va fi nevoită şi ea să participe la acest împrumut, fiind obligată să plătească la scadenţă. Dar nu numai dumneavoastră veţi plăti aceşti bani, ci şi copiii şi nepoţii dumneavoastră”, a spus Orban.