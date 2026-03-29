Scaunul lui Viktor Orban se clatină în Ungaria, după ce cazul lui Bence Szabo capătă amploare

Cazul căpitanului de poliție Bence Szabó a generat o reacție amplă în societatea ungară, după ce acesta a devenit o figură centrală într-un scandal care implică acuzații privind presiuni politice și intervenții ale serviciilor de informații.

O campanie de strângere de fonduri inițiată de fratele său, Barna Szabó, a depășit pragul de 500.000 de euro până sâmbătă dimineață, potrivit informațiilor publicate de 24.hu.

Suma, echivalentul a aproximativ 195 de milioane de forinți, indică un nivel ridicat de mobilizare în rândul unei părți a societății civile, în contextul acuzațiilor privind modul în care autoritățile au reacționat la dezvăluirile făcute de fostul ofițer.

Cazul apare într-un moment sensibil pentru scena politică din Ungaria, marcat de creșterea în sondaje a Partidului Tisza, condus de Péter Magyar. Pentru prima dată în ultimii ani, formațiunea aflată la guvernare, Fidesz, se confruntă cu o competiție electorală strânsă.

Guvernul condus de Viktor Orbán a pus accent, în această perioadă, pe discursul privind protejarea suveranității statului, în paralel cu crearea unor instituții noi, precum Oficiul pentru Protecția Suveranității.

Criticii acestor măsuri susțin că astfel de structuri pot fi folosite pentru a exercita presiuni asupra opoziției politice și asupra presei independente, acuzații care se regăsesc și în contextul cazului Szabó.

Potrivit relatărilor din presa ungară, Bence Szabó ar fi expus un mecanism prin care serviciul secret ungar, Oficiul pentru Protecția Constituției, ar fi încercat să compromită sistemul informatic al Partidului Tisza.

Acțiunea ar fi fost, conform acestor informații, disimulată sub forma unei anchete desfășurate de Biroul Național de Investigații al Poliției de Urgență (NNI).

Aceste acuzații au amplificat tensiunile politice, în condițiile în care implică instituții sensibile din aparatul de stat și sugerează utilizarea acestora în scopuri politice.

După apariția acestor informații, autoritățile au deschis un dosar penal pe numele lui Bence Szabó, acesta fiind acuzat de abuz în serviciu. În paralel, locuința sa a fost percheziționată, iar el a fost îndepărtat din funcția pe care o ocupa în Poliție.

Situația personală a fostului ofițer s-a deteriorat rapid, acesta rămânând fără venituri, în timp ce costurile legate de proces au crescut.

Într-o declarație citată de presa ungară, Szabó a făcut referire la contextul în care se află.

„Într-un sistem ideal, nu aș sta aici. Dar dacă sunt aici, înseamnă că acest sistem nu este ideal”, a declarat Bence Szabó.

Într-un interviu acordat publicației Partizán, fostul ofițer a vorbit despre presiunile la care susține că a fost supus, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic.

Acesta a menționat în mod explicit rolul ministrului de Interne, Sándor Pintér, sugerând că reacția rapidă a autorităților ar avea rolul de a transmite un mesaj către întregul sistem.

Potrivit declarațiilor sale, intervenția instituțiilor ar fi avut un efect de intimidare.

Mesajul transmis ar fi fost, conform afirmațiilor lui Szabó, unul clar pentru structurile interne: „să nu îndrăznească să se prezinte” cu informații similare.

În paralel cu evoluțiile judiciare, campania de strângere de fonduri inițiată pentru susținerea lui Bence Szabó a atras rapid sprijin financiar semnificativ.

Organizatorii au subliniat constant că „fiecare donație contează, chiar și cea mai mică”, iar răspunsul publicului a fost unul consistent.

Depășirea pragului de 500.000 de euro indică o mobilizare importantă a celor care susțin cauza fostului ofițer și, în același timp, o formă de reacție la ceea ce este perceput ca presiune din partea autorităților.

Cazul lui Bence Szabó a devenit un punct de referință în dezbaterea publică din Ungaria, fiind plasat la intersecția dintre politică, justiție și funcționarea instituțiilor statului.

Pe de o parte, autoritățile au deschis o anchetă penală și au luat măsuri administrative împotriva fostului ofițer. Pe de altă parte, o parte a societății civile și a opoziției îl consideră un avertizor de integritate.

Reacția publică, reflectată în campania de donații, arată existența unei polarizări tot mai accentuate în societatea ungară.