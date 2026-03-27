Tensiuni înainte de alegerile din Ungaria. Acuzații de spionaj și influență externă

Este complet inacceptabil ca Ucraina să fi transformat Ungaria într-o zonă de operaţiuni ale serviciilor de informaţii, în contextul apropierii alegerilor parlamentare din luna aprilie, spune ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártóîntr-un mesaj video publicat pe Facebook.

Șeful diplomației de la Budapesta a calificat situația drept un atac grav asupra statului ungar. El a susținut că acțiunile invocate ridică semne serioase de întrebare în privința respectării suveranității naționale.

„Avem de toate: un jurnalist maghiar care cooperează cu un serviciu de informaţii străin, interceptarea repetată a ministrului ungar de externe, instruirea informaticienilor Partidului Tisza de către ucraineni”, a arătat acesta.

Oficialul ungar consideră că aceste elemente indică o implicare externă în procesul electoral.

„Cred că toate acestea i-au convins chiar şi pe cei care aveau îndoieli că există într-adevăr o ingerinţă a serviciilor de informaţii străine în procesul electoral din Ungaria”, a adăugat ministrul.

Declarațiile vin în contextul apropierii scrutinului parlamentar din 12 aprilie. Ministrul a mai că votul are o miză majoră pentru direcția țării.

„Nu vom permite serviciilor străine să impună interese externe în Ungaria, nu vom permite să fim atraşi în război, să fie aduşi migranţi sau să fie transferate resursele noastre către Ucraina. Pe 12 aprilie, fiecare trebuie să fie prezent la vot”, a concluzionat Péter Szijjártó.

La rândul său, ministrul afacerilor europene, János Bóka, a declarat că în Ungaria ar avea loc o acțiune coordonată a serviciilor externe de informații. Acesta susține că scopul ar fi influențarea alegerilor și susținerea partidului Tisza. Potrivit lui, agenți străini ar fi fost infiltrați în structurile formațiunii, inclusiv în sistemele informatice.

Oficialul a afirmat că, în acest context, partidul nu mai poate fi considerat doar o „construcţie politică externă”, ci o formațiune creată în cadrul unei operațiuni de informații.

Referitor la presupusa interceptare a convorbirilor ministrului de externe, Bóka a atras atenția că problema nu ține de conținutul discuțiilor, ci de faptul că un oficial al unui stat membru UE ar fi fost vizat de servicii ale altui stat european.

În paralel, publicația The Washington Post a relatat, citând oficiali din domeniul securității, că guvernul condus de Viktor Orbán ar fi oferit Moscovei acces la discuții sensibile din Uniunea Europeană.

Potrivit articolului, Szijjártó i-ar fi transmis în mod regulat informații omologului său rus, Serghei Lavrov, inclusiv „rapoarte directe despre ceea ce s-a discutat” în cadrul reuniunilor Consiliului UE. Ministrul ungar a confirmat că poartă discuții frecvente cu mai mulți parteneri internaționali.