Vance va vizita Ungaria înaintea alegerilor din 12 aprilie. Ajutor nesperat pentru Viktor Orban

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, ar avea programată o deplasare în Ungaria în perioada 7–8 aprilie, conform a două surse familiare cu planul, citate de Reuters. Vizita nu a fost confirmată oficial și ar putea suferi modificări în funcție de evoluțiile internaționale.

Deplasarea este plasată cu câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, considerate un test electoral important pentru actualul premier ungar Viktor Orban.

Scrutinul din 12 aprilie vine într-un moment politic sensibil pentru premierul Viktor Orban, care conduce Ungaria din 2010. Potrivit sondajelor, acesta s-ar afla în urma principalului său contracandidat, un reprezentant al centrului-dreapta.

Situația este descrisă de sursele citate ca fiind unul dintre cele mai dificile teste electorale pentru Orban de la preluarea puterii, în contextul unor provocări economice interne și al unei competiții politice mai strânse decât în anii anteriori.

Vizita lui JD Vance este interpretată ținând cont de relațiile apropiate dintre Viktor Orban și președintele american Donald Trump. Președintele SUA l-a descris anterior pe premierul ungar drept „un lider cu adevărat puternic și influent”.

Totodată, Donald Trump a publicat recent un mesaj pe platforma Truth Social în care i-a îndemnat pe alegătorii maghiari: „IEȘIȚI LA VOT ȘI VOTAȚI PENTRU VIKTOR ORBAN”.

De asemenea, secretarul de stat Marco Rubio a efectuat în februarie o vizită la Budapesta, considerată de asemenea un semnal de susținere pentru guvernul ungar.

Potrivit uneia dintre sursele citate, planurile privind vizita lui JD Vance ar putea fi modificate în funcție de evoluțiile legate de conflictul dintre SUA și Israel și Iran.

Situația internațională este considerată una instabilă, ceea ce ar putea influența agenda oficială a deplasării.

Premierul Viktor Orban se află de mai mult timp în conflict cu instituțiile Uniunii Europene pe mai multe teme politice. Printre acestea se numără poziția față de Ucraina și relațiile cu Rusia.

Ungaria a menținut, în mod constant, o linie diplomatică diferită de cea a majorității statelor membre UE, refuzând sprijinul militar pentru Ucraina și exprimând rezerve față de aderarea acesteia la Uniunea Europeană.