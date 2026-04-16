Rusia amenință țările europene care produc drone împreună cu Ucraina

Rusia a transmis un nou avertisment ferm către statele europene care colaborează cu Ucraina în dezvoltarea și producția de drone, într-un gest care amplifică tensiunile deja ridicate din regiune. Oficialii de la Moscova susțin că implicarea acestor țări în sprijinul militar al Kievului le transformă în potențiale ținte legitime, informează eurointegration.com.ua.

Într-o mișcare fără precedent, autoritățile ruse au făcut publice informații despre locațiile unor facilități industriale din Europa care ar fi implicate în fabricarea de drone alături de Ucraina. Demersul este perceput ca o încercare de intimidare, dar și ca un semnal că Rusia monitorizează îndeaproape lanțurile de producție și colaborările internaționale din domeniul apărării.

Mai exact, Ministerul rus al Apărării a făcut publică o listă care ar conține adrese din Europa ale unor facilități implicate, potrivit Moscovei, în producția de drone realizată în colaborare cu Ucraina, sugerând totodată posibile „măsuri de represalii”. Informația a fost difuzată pe Telegram în seara de 15 aprilie, printr-o postare atribuită unei agenții ruse.

Lista include locații din 11 state europene, despre care autoritățile ruse susțin că ar găzdui fie companii implicate în producția de drone împreună cu Ucraina sau pentru aceasta, fie firme ucrainene care își desfășoară activitatea pe teritoriul european.

Lista menționată cuprinde adrese din Regatul Unit, Germania, Olanda, Danemarca, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, Spania, Italia, Turcia și Israel, alături de numele unor companii și ale componentelor care, potrivit surselor ruse, ar fi produse în aceste locuri.

Ministerul rus al Apărării susține că, în jurul datei de 26 martie, „conducerea mai multor state europene” ar fi decis intensificarea producției și livrărilor de drone către Ucraina, destinate, în viziunea Moscovei, unor atacuri pe teritoriul rus. Această decizie ar presupune, potrivit aceleiași surse, majorarea finanțării pentru companii ucrainene comune sau relocate în diferite țări europene.

Instituția consideră aceste evoluții drept un demers intenționat care ar contribui la escaladarea rapidă a tensiunilor militar-politice la nivel continental și la transformarea treptată a acestor state în suport strategic pentru Ucraina. Oficialii ruși avertizează că o asemenea direcție ar putea avea „consecințe imprevizibile” și ar risca să implice Europa mai direct în conflict.

„Cetățenii europeni ar trebui nu doar să înțeleagă originile reale ale riscurilor la adresa securității lor, ci și să fie informați despre adresele și locațiile companiilor ucrainene sau mixte care produc drone și componente pentru Ucraina pe teritoriul propriilor state”, se precizează în comunicat.

Într-o declarație separată, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a afirmat că aceste obiective ar putea deveni, în anumite condiții, „posibile ținte” pentru Rusia.

Postul public lituanian LRT a relatat că pe strada din Vilnius indicată în listă sunt înregistrate peste 700 de companii, însă niciuna nu pare să aibă legătură cu firmele din domeniul militar invocate de Ministerul rus al Apărării.

Anterior, propaganda rusă a promovat intens ideea că statele baltice și Polonia ar fi permis Ucrainei utilizarea spațiului lor aerian pentru a lansa atacuri asupra porturilor rusești din apropierea orașului Sankt Petersburg. În acest context, Ministerul rus de Externe a anunțat că a transmis un „avertisment” în legătură cu aceste acuzații.