FSB a arestat un fost reporter de la Radio Liberty, sub acuzația de trădare

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat joi reținerea unui fost jurnalist colaborator al postului Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), în regiunea Zabaikalski. Acesta este suspectat de implicare în activități considerate ca fiind „acte de trădare”, potrivit informațiilor furnizate de autorități, transmite themoscowtimes.

Un bărbat de 65 de ani din orașul Chita se află în centrul unui dosar penal grav, fiind acuzat că ar fi transmis informații sensibile despre infrastructura critică către serviciile speciale ale Ucrainei.

Potrivit Serviciului Federal de Securitate (FSB), suspectul, despre care se afirmă că activează în domeniul jurnalistic, ar fi furnizat date ce au fost ulterior utilizate în organizarea unor atacuri cibernetice. Aceste acțiuni ar fi dus, conform aceleiași surse, la blocaje temporare în activitatea autorităților regionale, afectând capacitatea acestora de a-și îndeplini atribuțiile.

Instanța a decis plasarea bărbatului în arest preventiv pe durata anchetei. În cazul în care va fi găsit vinovat de trădare, acesta riscă cea mai severă pedeapsă prevăzută de lege: închisoarea pe viață.

Deși identitatea oficială nu a fost confirmată de FSB, mai multe publicații locale și independente l-au indicat ca fiind Alexander Andreiev.

Pe lângă activitatea sa de la Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), instituție finanțată de Statele Unite, presa locală din Chita a relatat că acesta a colaborat anterior cu platforma de opoziție Kasparov.ru, precum și cu MBKh Media, proiect media între timp închis, asociat cu Mihail Hodorkovski.

Autoritățile ruse au etichetat RFE/RL drept „agent străin” și organizație „indezirabilă”, măsuri care au dus, în practică, la blocarea funcționării sale pe teritoriul Federației Ruse.

În ultimii ani, organele de aplicare a legii au deschis dosare penale împotriva mai multor jurnaliști afiliați instituției. Printre aceștia se numără și redactorul-șef Alsu Kurmasheva, reținută în 2023 și ulterior eliberată în urma unui schimb de prizonieri între Rusia și Statele Unite.

În ultimii ani, mai mulți jurnaliști de opoziție au fost reținuți, anchetați sau condamnați, pe fondul unei legislații tot mai stricte privind discursul public. Un caz recent este cel al jurnaliștilor Antonina Kravțova, Serghei Karelin, Konstantin Gabov și Artiom Krieger, condamnați la peste cinci ani de închisoare.

Autoritățile i-au acuzat de colaborare cu structuri asociate opozantului Aleksei Navalnîi, organizații declarate „extremiste” în Rusia. Verdictul este văzut de observatori ca un nou semnal privind riscurile la care se expun cei care documentează activitatea opoziției.

În paralel, alte nume din presa independentă au intrat în vizorul anchetatorilor. Ekaterina Anikievici, jurnalistă a platformei SOTAvision, și Konstantin Jarov, de la RusNews, au fost arestați în timpul unei acțiuni mai ample împotriva redacțiilor nealiniate. Potrivit relatărilor, unul dintre cei reținuți ar fi fost supus abuzurilor în detenție, acuzații negate de autorități.

Sergei Mingazov, colaborator al Forbes Russia, a fost arestat pentru presupusa răspândire de informații false despre armată, o acuzație folosită frecvent după adoptarea noilor legi privind conflictul din Ucraina. Într-un alt episod, jurnalista Ekaterina Barabaș a fost reținută pentru articole critice la adresa războiului, reușind ulterior să părăsească țara.

Reținerile au avut loc și în stradă, în timpul manifestațiilor publice. La Moscova, mai mulți jurnaliști au fost ridicați de forțele de ordine în timp ce documentau protestele, inclusiv Anastasia Romanova, Angelina Trofimenko, Anastasia Rogacheva și Elena Lukianova. Astfel de intervenții ridică semne de întrebare privind libertatea presei de a relata evenimente de interes public.

În acest context, presiunea asupra jurnaliștilor nu mai pare a fi doar o consecință a unor cazuri izolate, ci parte a unui mecanism mai amplu de descurajare a vocilor critice. Pe măsură ce tot mai mulți reporteri aleg exilul sau renunță la activitate, spațiul pentru jurnalism independent în Rusia continuă să se restrângă.