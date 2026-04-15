O bloggeriță celebră din Rusia i-a transmis lui Putin că nu se teme de el

Bloggerița Victoria Bonya a publicat pe Instagram un videoclip de aproximativ 18 minute, adresat președintelui rus Vladimir Putin, în care susține că acesta inspiră teamă în rândul populației, informează verstka.media.

Potrivit declarațiilor sale, sentimentul de frică nu îi afectează doar pe cetățenii de rând, ci se extinde și asupra bloggerilor, artiștilor și chiar a celor aflați la conducere.

„Vladimir Vladimirovici Putin, oamenii se tem de tine. Oamenii se tem de tine, bloggerii și artiștii se tem de tine, guvernatorii se tem de tine. Dar tu ești președintele țării noastre. Nu cred că ar trebui să ne fie frică”, a spus bloggerița subliniat că ea însăși nu se teme de președinte.

În mesajul său, Victoria a trecut în revistă o serie de probleme pe care le consideră ascunse opiniei publice: efectele inundațiilor din Dagestan, poluarea litoralului din Anapa cu păcură, confiscarea animalelor din diferite regiuni, posibile schimbări ale regulilor privind protecția speciilor rare, precum și restricțiile asupra accesului la internet. Ea a atras atenția și asupra creșterii prețurilor, dar și asupra dificultăților tot mai mari cu care se confruntă micii antreprenori.

„Oamenii țipă din toți rărunchii chiar acum. Au fost jefuiți de tot ce au și continuă să fie jefuiți. Afacerile sunt pe moarte”, a mai spus Victoria.

Totodată, aceasta a criticat limitările impuse online-ului, susținând că interdicțiile repetate alimentează percepția că țara devine tot mai puțin liberă. Mai mult Victoria Bonia a adus în discuție și cazul creatorilor de conținut Valeria Chekalina și Artyom Chekalin, cerând reanalizarea deciziei judiciare.

Ea a descris situația drept „o pedeapsă demonstrativă” și a atras atenția asupra stării delicate în care s-ar afla Valeria Chekalina. Totodată, l-a criticat pe deputatul din Duma de Stat, Vitali Milonov, pentru declarațiile sale la adresa femeilor, pe care le-a catalogat drept ofensatoare, numindu-l „un personaj dezgustător”.

În încheiere, a lansat ideea unei platforme care să permită comunicarea directă între cetățeni și președinte, sugerând variante precum aplicația Max sau rețeaua socială VKontakte. „Este esențial să înțelegem ce gândesc oamenii în prezent”, a subliniat aceasta.

La scurt timp după publicare, videoclipul a strâns sute de mii de aprecieri și milioane de vizualizări, iar reacțiile din comentarii au fost împărțite, de la mesaje de susținere până la remarci ironice.

Victoria s-a născut într-un oraș minier de provincie, iar la vârsta de 16 ani s-a mutat la Moscova, unde a lucrat inițial ca chelneriță și secretară. Ulterior, a absolvit Moscow State University of Food Production, obținând o diplomă în economie, precum și Școala de Televiziune Ostankino, unde s-a specializat în jurnalism.

A devenit cunoscută publicului larg după participarea la reality show-ul Dom-2 (2006–2007), difuzat de TNT, unde s-a remarcat ca una dintre cele mai vizibile concurente. După această experiență, și-a continuat cariera în televiziune, prezentând emisiunea „Cosmopolitan. Video Version”, colaborând cu MTV și RU.TV, dar și participând la diverse show-uri de divertisment difuzate de Channel One Russia.

De-a lungul anilor a lucrat cu branduri internaționale și a fost inclusă de Forbes în topul cu cele mai mari câștigători din Rusia ca blogger. În ultima perioadă, a locuit în afara țării și s-a orientat către mediul online, dezvoltând o afacere bazată pe cursuri digitale și venituri din publicitate pe rețelele sociale, estimate la sute de mii de dolari lunar.

În 2023, a declarat public că a trecut printr-o intervenție de chirurgie estetică costisitoare, evaluată la câteva sute de mii de dolari. De asemenea, este frecvent criticată pentru practicile sale din mediul online, inclusiv pentru vânzarea de cursuri și acuzații de plagiat.