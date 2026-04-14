Inflația din România rămâne sub 10%. Ce servicii și produse au înregistrat cele mai mari scumpiri

Potrivit datelor oficiale, indicele prețurilor de consum (IPC) s-a situat la 100,78% în martie 2026 față de februarie 2026, echivalentul unei creșteri lunare de 0,78%. Totodată, inflația acumulată de la începutul anului, raportată la decembrie 2025, a urcat la 2,3%.

În perioada aprilie 2025 – martie 2026, rata medie anuală a modificării prețurilor de consum a fost de 8,5% comparativ cu intervalul similar precedent. Conform indicatorului armonizat al prețurilor de consum (IAPC), folosit la nivelul Uniunii Europene, inflația anuală a fost de 9,0%, iar media pe ultimele 12 luni calculată pe aceeași bază s-a situat la 7,6%.

Printre cele mai mari scumpiri se regăsesc în serviciile de îngrijire medicală, care au crescut cu 12,26% anual, serviciile de igienă și cosmetică, cu un avans de 14,12%, precum și alte servicii cu caracter industrial, unde creșterile au ajuns la 15,68%.

Restaurantele, cafenelele și cantinele au înregistrat o majorare anuală de 11,60%, iar serviciile de apă, canal și salubritate au crescut cu 15,49%, una dintre cele mai ridicate valori din această categorie.

În zona mărfurilor nealimentare, combustibilii au înregistrat o creștere anuală de 12,93%, fiind unul dintre principalii factori care au alimentat inflația.

Evoluțiile din sectorul energetic rămân extrem de volatile. Energia electrică a înregistrat o creștere anuală de 157,20%, în contextul schimbărilor privind plafonarea prețurilor, în timp ce energia termică a crescut cu 113,41%. În schimb, gazele naturale au consemnat o scădere anuală de 7,08%.

Alte creșteri importante au fost înregistrate la detergenți, unde prețurile au crescut cu 9,89%, la articolele chimice, cu 7,89%, dar și la cărți, ziare și reviste, unde majorarea a ajuns la 10,11%.

În sectorul alimentar, prețurile au crescut cu 7,67% față de martie 2025, însă evoluțiile diferă semnificativ în funcție de produs. Pâinea s-a scumpit cu 9,86%, iar produsele de panificație au urmat aceeași tendință. Fructele proaspete au înregistrat un avans de 14,23%, iar ouăle au crescut cu 14,63%. Una dintre cele mai mari scumpiri a fost înregistrată la cafea, unde prețurile au urcat cu 23,29% anual. De asemenea, zahărul și produsele zaharoase au crescut cu peste 11%.

În schimb, există și produse care au consemnat scăderi de preț. Făina s-a ieftinit cu 3,38%, iar mălaiul cu 1,78% față de martie 2025, ceea ce arată o dinamică diferită în interiorul aceleiași categorii.

Mărfurile nealimentare au înregistrat și ele o creștere anuală de 10,89%, cu variații importante între categorii. Îmbrăcămintea s-a scumpit cu 7,05%, încălțămintea cu 6,19%, iar produsele de uz casnic și mobilierul au crescut cu aproximativ 5%. Mașinile de spălat au avut o creștere de 6,22%, iar articolele de menaj de peste 5%.

Produsele culturale și sportive au înregistrat creșteri de 7,81%, în timp ce autoturismele și piesele de schimb s-au scumpit cu 5,78%.