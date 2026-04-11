Bucureștenii, nemulțumiti de scumpirea biletelor la metrou. Petiție de peste 11.500 de semnături împotriva majorării

Intenția de majorare a tarifelor la metroul din București, anunțată de Metrorex și votată sâmbătă în Consiliul de Administrație al companiei, a declanșat reacții în lanț în rândul publicului și al autorităților. Peste 11.500 de persoane au semnat deja o petiție împotriva măsurii, inițiată de partidul SENS pe platforma Declic, în timp ce Societatea de Transport București a anunțat că ia în calcul, la rândul său, o creștere a tarifelor.

Majorarea tarifelor a fost aprobată la nivelul Consiliului de Administrație al Metrorex, urmând ca decizia finală să fie analizată de autorități. Ciprian Șerban a declarat că „este o propunere a CA-ului Metrorex. Vom analiza dacă este sustenabilă această măsură”.

În paralel, specialiștii atrag atenția că o astfel de decizie ar trebui justificată clar, inclusiv printr-o îmbunătățire vizibilă a serviciilor oferite călătorilor.

Nu este prima creștere de tarif. În ianuarie 2025, prețul unei călătorii a fost majorat de la 3 la 5 lei, decizia fiind explicată atunci prin necesitatea echilibrării bugetului și reducerea cheltuielilor de exploatare.

Noua propunere vizează creșterea prețului la 7 lei pentru o călătorie, începând din mai 2026, ceea ce ar însemna o majorare de peste 130% într-un interval mai mic de un an și jumătate.

Consultantul economic Adrian Negrescu a declarat că o astfel de evoluție a tarifelor nu are precedent în transportul public din România.

„Vorbim despre o scumpire succesivă fără absolut niciun precedent pe piața transporturilor de călători din România. (…) O majorare tarifară de o asemenea amploare ar trebui să fie susținută de o motivație economică solidă și vizibilă în calitatea serviciilor”, a transmis acesta.

Același expert a arătat că situația din teren contrazice ideea unei scumpiri justificate. Călătorii se confruntă frecvent cu aglomerație, trenuri vechi fără aer condiționat și întârzieri în livrarea noilor garnituri. În același timp, veniturile din bilete și abonamente sunt insuficiente pentru funcționarea sistemului, iar Metrorex depinde anual de subvenții de la bugetul de stat, care depășesc 700-800 de milioane de lei.

Datele bugetare din 2025 arată că 37,95% din buget, aproximativ 1,05 miliarde de lei, este direcționat către salarii și sporuri, o sumă mai mare decât totalul cheltuielilor de exploatare. Pentru bunuri și servicii esențiale, inclusiv energie, mentenanță și piese de schimb, este alocat 25,07% din buget, adică aproximativ 697 de milioane de lei.

„Este revoltător faptul că Ministerul Transporturilor închide ochii la derapajele financiare, iar interesele călătorilor rămân complet neapărate. Metrorex a devenit prototipul perfect al companiei de tip gaură neagră pentru bugetul național”, a mai transmis Adrian Negrescu.

Nemulțumirea publică a apărut imediat după anunțarea intenției de scumpire. Petiția inițiată de SENS pe platforma Declic, adresată Metrorex, Guvernului și Ministerului Transporturilor, a strâns deja peste 11.500 de semnături.

Inițiatorii susțin că măsura vine într-un context economic dificil și afectează direct persoanele vulnerabile.

„Policrizele care au venit peste noi de-a valma, la care se adaugă și măsurile de austeritate ale guvernului, unele de-a dreptul ridicole, au atârnat cel mai greu asupra persoanelor vulnerabile.”

Semnatarii avertizează că o astfel de decizie contravine tendințelor globale, care încurajează utilizarea transportului public.

„Dacă scumpesc prețul unei călătorii cu metroul, autoritățile nu fac decât să trimită și mai mulți cetățeni către automobilele individuale, fapt care creează mai multe cozi în trafic, mai multă poluare și mai mulți nervi.”

După apariția informațiilor privind scumpirea metroului, Societatea de Transport București a anunțat că analizează, la rândul său, o creștere a tarifelor.

Propunerea vizează majorarea prețului unei călătorii de la 3 la 5 lei, proiectul fiind discutat în Adunarea Generală a Acționarilor. Reprezentanții companiei au transmis că măsura nu ar genera neapărat venituri suplimentare, deoarece diferența ar urma să fie compensată prin subvenția acordată de Primăria Capitalei, însă ar contribui la îmbunătățirea fluxului de numerar.

Decizia finală nu a fost încă adoptată, însă evoluțiile indică posibilitatea unor scumpiri în lanț în transportul public din București.