Transportul public din Capitală se scumpește. Cât vor costa biletele STB și Metrorex

Transportul public din Capitală se scumpește. Cât vor costa biletele STB și MetrorexTramvai. Sursă foto: Facebook/STB
Transportul public din Capitală ar putea deveni mai costisitor pentru bucureșteni, în contextul dificultăților financiare cu care se confruntă Primăria Municipiului București. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că administrația locală analizează majorarea tarifelor practicate de STB, pe fondul unei situații bugetare critice.

Transportul public din Capitală s-ar putea scumpi. Cât vor costa biletele STB și Metrorex

Potrivit documentelor aflate în analiză, o călătorie metropolitană cu valabilitate de 90 de minute, care în prezent costă 3 lei, ar putea ajunge la 5 lei. În acest scenariu, două călătorii metropolitane ar urma să coste 10 lei. De asemenea, pachetul de 10 călătorii ar putea fi majorat de la 25 la 40 de lei.

Scumpiri sunt luate în calcul și pentru abonamentele pe termen scurt. Abonamentul metropolitan de 24 de ore ar putea crește de la 8 la 14 lei, iar cel de 72 de ore de la 20 la 30 de lei. Abonamentul valabil șapte zile ar urma să ajungă la 45 de lei, față de 30 de lei în prezent. Pentru utilizatorii frecvenți, abonamentul lunar ar putea fi majorat de la 80 la 100 de lei, în timp ce abonamentul anual ar putea crește de la 700 la 900 de lei.

Metrou

Metrou. Sursă foto: Facebook

Și abonamentele ar putea suferi modificări de preț

Modificări importante sunt avute în vedere și pentru titlurile de călătorie integrate, care includ transportul de suprafață și metroul. Astfel, o călătorie metropolitană STB și metrou, valabilă 120 de minute, ar putea fi scumpită de la 7 la 9 lei, iar două astfel de călătorii ar putea ajunge de la 14 la 18 lei.

În cazul abonamentelor integrate, cel de 24 de ore ar urma să crească de la 18 la 22 de lei. Abonamentul lunar comun STB – Metrorex ar putea fi majorat de la 160 la 180 de lei, iar abonamentul anual ar urma să ajungă la 1.600 de lei, față de 1.410 lei în prezent.

Tarifele nu sunt încă aprobate

Deocamdată, aceste majorări nu au fost aprobate oficial. Documentul analizat indică însă direcția în care ar putea merge administrația locală, în condițiile în care lipsa fondurilor pune o presiune tot mai mare asupra bugetului destinat transportului public din București.

