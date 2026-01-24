Creșterea TVA a frânat piața imobiliară. 2025, cel mai slab final de an pentru vânzările de locuințe din ultimul deceniu

Piața imobiliară din România a încheiat 2025 cu un semnal de alarmă rar întâlnit în ultimii ani: cel mai slab trimestru patru din ultimul deceniu în București și Ilfov și cel mai modest final de an la nivel național din 2019 încoace. În total, peste 159.500 de case și apartamente au fost tranzacționate în 2025, cu 5,3% mai puține decât în 2024.

Ultimele trei luni din 2025 au adus cel mai slab rezultat de vânzări de locuințe înregistrat în regiunea București–Ilfov din ultimii nouă ani. Zona care concentrează, de regulă, aproximativ o treime din tranzacțiile rezidențiale ale României a resimțit cel mai acut schimbarea de fiscalitate. La nivel național, trimestrul IV din 2025 a fost, de asemenea, cel mai slab din ultimii șase ani, confirmând o tendință generalizată de temperare a cererii.

Datele centralizate pe baza statisticilor oficiale indică faptul că 2025 s-a încheiat cu peste 159.500 de locuințe vândute în România, în scădere cu 5,3% față de anul anterior. În București și Ilfov, reculul a fost și mai pronunțat: peste 55.000 de unități tranzacționate, cu 8,5% mai puține decât în 2024. Această diferență arată vulnerabilitatea pieței din Capitală la modificările de taxe și la schimbările bruște de politică fiscală.

În 2025, cele mai dificile luni pentru vânzările de locuințe din București și zonele limitrofe au fost aprilie și decembrie. Aprilie a consemnat un declin anual de aproximativ 25%, într-un context marcat de concedii prelungite generate de Paște și de minivacanța de 1 Mai. Decembrie a adus o scădere similară, de circa 24% față de aceeași lună din 2024, confirmând un final de an atipic pentru o piață care, de regulă, accelerează în ultimele luni.

O analiză a pieței realizată de SVN Romania arată că majorarea TVA aplicată locuințelor noi a avut un impact direct asupra cererii, mai ales pe segmentul mass market, unde accesibilitatea s-a deteriorat rapid. Anunțul majorării cotei de TVA pentru locuințele noi, aplicabil din 1 august 2025, a declanșat un comportament de anticipare în rândul cumpărătorilor. În iulie, vânzările din București și Ilfov au crescut cu 12,6% față de aceeași perioadă din 2024, iar în august avansul anual a fost de 10,2%. Acest impuls s-a dovedit însă temporar. Din septembrie, piața a intrat pe un trend descendent accentuat, cu scăderi de 8,5% în septembrie, 22% în octombrie și noiembrie și aproape 24% în decembrie.

În mod tradițional, ultimele luni ale anului sunt asociate cu cele mai ridicate volume de tranzacții rezidențiale. 2025 a făcut notă discordantă, devenind singurul an recent în care finalul de an a adus minime istorice. Ca urmare a acestui recul, piața rezidențială din București și împrejurimi a revenit la nivelurile de volum consemnate în 2023, anul de după începutul perioadei de ajustare post-pandemie.

Analiza arată că segmentul mass market a fost cel mai afectat, fiind dependent într-o proporție majoră de tranzacțiile realizate anterior cu TVA redus. După luna iulie, acest segment a frânat vizibil, iar numărul antecontractelor a scăzut semnificativ. În schimb, zona middle market a continuat să performeze relativ bine, creșterea TVA fiind mai ușor de absorbit. Situația confirmă că nevoia de locuire rămâne solidă, însă accesibilitatea la locuințe noi s-a deteriorat pentru o mare parte a cumpărătorilor.

„Majorarea TVA a afectat direct accesibilitatea pe segmentul mass market, iar consecințele se vor vedea inclusiv în creșterea chiriilor pe termen scurt și mediu”, a explicat Andrei Sârbu, CEO SVN Romania, subliniind că efectele fiscale negative pot depăși beneficiile bugetare dacă duc la scăderea vânzărilor și a investițiilor.

În afara regiunii București–Ilfov, Timiș a rămas în 2025 cea mai importantă piață rezidențială regională, ca volum de tranzacții, devansând Cluj, Constanța, Brașov și Iași. Totuși, rezultatul din Timiș a fost mai slab cu 6,4% față de 2024. Cele mai bune evoluții au fost consemnate în Cluj, unde vânzările au crescut cu 1,7%, și în Constanța, unde volumul tranzacțiilor s-a menținut la un nivel similar cu cel din anul anterior. La polul opus, Iași a înregistrat cea mai severă scădere, de 23,5%, urmat de Brașov, cu un minus de 13,8%.

Datele din 2025 indică o piață sensibilă la schimbările de fiscalitate și la incertitudinile economice. Pe termen scurt, presiunea se va muta spre piața chiriilor, în timp ce dezvoltatorii vor fi nevoiți să își ajusteze strategiile pentru a menține accesibilitatea. Pe termen mediu, evoluția vânzărilor va depinde de stabilitatea cadrului fiscal și de capacitatea pieței de a recâștiga încrederea cumpărătorilor.