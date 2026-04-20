FSB susține că a dejucat un atentat cu bombă în sudul Rusiei

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat luni că a reținut o femeie de cetățenie germană, în vârstă de 57 de ani, despre care susține că ar fi fost implicată într-un presupus plan de atac cu explozibil în regiunea Stavropol, acțiune pe care autoritățile ruse o califică drept o operațiune „sub steag fals” coordonată de serviciile de informații ucrainene, potrivit agenției Reuters.

Potrivit unui comunicat oficial, femeia ar fi avut asupra sa un dispozitiv exploziv cu o putere echivalentă cu aproximativ 1,5 kilograme de TNT.

Conform FSB, ținta presupusă a atacului era o instituție de aplicare a legii din regiunea Stavropol, situată în sudul Rusiei.

În același caz, serviciile de securitate ruse au anunțat și reținerea unui cetățean dintr-o țară din Asia Centrală. Acesta ar fi crezut că acționează în numele unei organizații teroriste, însă, potrivit FSB, ar fi fost coordonat în realitate de persoane asociate serviciilor speciale ucrainene.

„Acțiunile bărbatului au fost coordonate de angajați ai serviciilor speciale ucrainene, care s-au prezentat drept membri ai unei organizații teroriste internaționale interzise în Rusia”, se arată în declarația oficială.

În spațiul public au apărut imagini video neconfirmate, care ar arăta o femeie întinsă pe asfalt, într-o parcare, în timp ce persoane înarmate îndreaptă armele spre ea.

În apropiere se află un rucsac despre care autoritățile susțin că ar fi conținut explozibilul. Ulterior, imaginile arată intervenția geniştilor, care detonează controlat obiectul.

Agenția Reuters precizează însă că nu a putut verifica independent autenticitatea acestor informații sau a materialelor video

Ministerul de Externe al Germaniei a reacționat succint, precizând că a luat act de informațiile apărute, fără a oferi detalii suplimentare sau comentarii asupra acuzațiilor formulate de partea rusă.

„Am luat notă de relatări, dar nu putem comenta în acest moment”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului de la Berlin, potrivit Reuters.

De partea cealaltă, autoritățile ucrainene nu au oferit un punct de vedere imediat în legătură cu acuzațiile.

Cazul apare pe fondul conflictului prelungit dintre Rusia și Ucraina, marcat de acuzații frecvente privind sabotaje, operațiuni clandestine și tentative de destabilizare.

Moscova a acuzat în repetate rânduri Kievul de implicare în atacuri sau comploturi pe teritoriul rus, acuzații pe care Ucraina le respinge în mod constant.

În lipsa unor verificări independente și a unor dovezi prezentate public, informațiile rămân dificil de confirmat, iar reacțiile internaționale sunt, deocamdată, rezervate.