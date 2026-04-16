Putin a ordonat unității „Serviciul Doi” al FSB să restabilească ordinea pe internet

Serviciul pentru Protecția Ordinii Constituționale și Combaterea Terorismului, cunoscut și ca „Serviciul Doi” al FSB, este indicat ca fiind implicat în noile măsuri de restricționare a accesului la internet și în intensificarea acțiunilor împotriva serviciilor VPN, potrivit unor surse din industria IT citate de publicația The Bell.

Agenții acestui serviciu au fost implicați în otrăvirea unor figuri ale opoziției ruse, printre care Alexei Navalnîi, Dmitri Bîkov și Vladimir Kara-Murza. Totodată, aceștia ar fi monitorizat îndeaproape activitatea lui Boris Nemțov în perioada premergătoare asasinării sale. În plus, surse indică faptul că ar fi fost implicați și în moartea analistului politic Nikita Isaev, a jurnalistului Timur Kuașev și a activistului Ruslan Magomedraghimov.

Potrivit sursei citate, unitatea de servicii speciale responsabilă de protejarea ordinii constituționale și combaterea terorismului ar fi început să se implice în operațiuni legate de mediul online după o întâlnire între șeful său, Alexei Sedov, și Vladimir Putin. O sursă afirmă că Sedov i-ar fi promis președintelui rus că va „restabili ordinea pe internet”, primind în schimb libertate deplină de acțiune.

Totodată, se menționează că domeniile comunicațiilor, IT-ului și internetului nu au intrat în mod tradițional în sfera de competență a celui de-al Doilea Serviciu al FSB, ai cărui reprezentanți nu ar fi fost implicați nici în consultările privind inițiative majore din sector. Problemele respective au fost monitorizate de angajați ai Centrului de Securitate a Informațiilor (ISC) din cadrul FSB, precum și de specialiști ai Serviciului Științific și Tehnic (STS).

Potrivit unor surse din industrie, trecerea controlului internetului de la echipele „tehnice” către structurile celui de-al Doilea Serviciu este considerată o schimbare majoră pentru sectorul telecom din Rusia.

Un fost manager de top dintr-una dintre cele mai mari companii IT rusești susține că decizia ar fi putut avea diverse justificări, însă, în esență, ea reflectă o lipsă de încredere a conducerii în abordarea inginerilor FSB, despre care se consideră că nu acordă suficientă prioritate obiectivelor de securitate națională.

„Motivul este foarte simplu: acești tehnicieni ai FSB, în opinia superiorilor lor, nu dau doi bani pe apărarea patriei”, a explicat fostul șef al mai multor companii de telecomunicații.

Într-o primă etapă, același al Doilea Serviciu ar fi contribuit la limitarea funcționării apelurilor prin WhatsApp și Telegram, pentru ca ulterior aceste restricții să se transforme într-o blocare completă a serviciilor.

În prezent, autoritățile își concentrează atenția asupra serviciilor VPN, iar un reprezentant al structurii ar fi participat la o reuniune cu operatorii de telecomunicații din cadrul Ministerului Dezvoltării Digitale, unde companiile ar fi fost încurajate să își asume blocarea acestor rețele virtuale, potrivit unei surse din industria IT citate de The Bell.

Operatorii din sector au fost avertizați că nerespectarea noilor reguli ar putea atrage sancțiuni severe, mergând de la pierderea facilităților fiscale până la excluderea de pe așa-numitele „liste albe”. Pentru conducerea companiilor tehnologice rusești, o astfel de abordare reprezintă o schimbare majoră de ton, în condițiile în care Ministerul Dezvoltării Digitale era perceput anterior mai degrabă ca un garant și apărător al industriei.

În prezent însă, ministrul Maksut Șadaiev este nevoit să se alinieze cerințelor venite din partea structurilor de securitate, potrivit unor surse citate de publicație. Acestea susțin că măsurile adoptate până acum reprezintă încă un compromis, iar propunerile inițiale ale acestor instituții ar fi fost chiar mai dure decât varianta finală.

Sursele mai indică faptul că reprezentanții din zona de securitate au avansat ideea ca industria să fie obligată nu doar să identifice singură soluții pentru ocolirea blocajelor, ci și ca deținătorii de cartele SIM să fie amendați automat atunci când folosesc astfel de metode.