Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită. Superstarul portughez s-a certat cu șeicii

Cristiano Ronaldo, care pa 5 februarie împlinește 41 de ani, a plecat din Arabia Saudită, după ce s-a certat cu șeicii care administrează fotbalul din această țară. Legitimat la gruparea Al-Nassr, din 2023, superstarul portughez este nemulțumit pentru că rivalii de la Al-Hilal ar fi favorizați de sistem.

Cristiano Ronaldo e nemulțumit de ce se întâmplă în fotbalul din Arabia Saudită și vrea să plece

Adică de Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită, care este implicat financiar în majoritatea cluburilor dn această țară. Cei de la Al-Hilal l-au transferat și pe francezul Karim Benzema, unul dintre cei mai importanți fotbaliști care au ajuns din Europa în aceasăt țară. Atacantul jucase din 2023 la formația Al-Ittihad.

Atacantul a ajuns în Portugalia și așteaptă să vadă ce va face până la finalul sezonului

Portughezul este atât de supărat și a refuzat să mai joace pentru formația sa în partida cu Al-Riyadh. El a plecat chiar din Arabia Saudită și nu este exclus că își găsească un club într-o altă țară. În condițiile în care consideră că Al-Hilal este favorita șeicilor.

După cum au scris ziariștii saudiți, Ronaldo a plecat în țara natală, la Madeira și așteaptă să discute cu mai multe persoane importante pentru a decide ce va face. Din cauza contractelor extrem de mari, a mizelor financiare care se învârt în jurul atacantului, el nu poate să plece atât de ușor din Arabia Saudită.

Marele obiectiv este să joace pentru a prinde Campionatul Mondial din vară

În plus, are nevoie de o echipă la care să evolueze constant ținând cont că în această vară va participa cu naționala Portugaliei la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.

Ronaldpo a semnat cu Al-Nassr după ce a plecat de la Manchester United, echipă pentru care a evoluat în două rânduri între 2003 - 2009 și 2021 - 2022. A mai trecut pe la Sporting, Real Madrid și Juventus Torino.

