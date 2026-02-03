Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită. Superstarul portughez s-a certat cu șeicii

Cristiano Ronaldo, care pa 5 februarie împlinește 41 de ani, a plecat din Arabia Saudită, după ce s-a certat cu șeicii care administrează fotbalul din această țară. Legitimat la gruparea Al-Nassr, din 2023, superstarul portughez este nemulțumit pentru că rivalii de la Al-Hilal ar fi favorizați de sistem.

Adică de Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită, care este implicat financiar în majoritatea cluburilor dn această țară. Cei de la Al-Hilal l-au transferat și pe francezul Karim Benzema, unul dintre cei mai importanți fotbaliști care au ajuns din Europa în aceasăt țară. Atacantul jucase din 2023 la formația Al-Ittihad.

Portughezul este atât de supărat și a refuzat să mai joace pentru formația sa în partida cu Al-Riyadh. El a plecat chiar din Arabia Saudită și nu este exclus că își găsească un club într-o altă țară. În condițiile în care consideră că Al-Hilal este favorita șeicilor.

După cum au scris ziariștii saudiți, Ronaldo a plecat în țara natală, la Madeira și așteaptă să discute cu mai multe persoane importante pentru a decide ce va face. Din cauza contractelor extrem de mari, a mizelor financiare care se învârt în jurul atacantului, el nu poate să plece atât de ușor din Arabia Saudită.

În plus, are nevoie de o echipă la care să evolueze constant ținând cont că în această vară va participa cu naționala Portugaliei la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.

Ronaldpo a semnat cu Al-Nassr după ce a plecat de la Manchester United, echipă pentru care a evoluat în două rânduri între 2003 - 2009 și 2021 - 2022. A mai trecut pe la Sporting, Real Madrid și Juventus Torino.