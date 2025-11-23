Monden

Ronaldo, apărat de sora lui mai mare după criticile stârnite de vizita la Casa Albă

Ronaldo, apărat de sora lui mai mare după criticile stârnite de vizita la Casa AlbăCristiano Ronaldo. Sursa foto: Captură video Youtube
Katia Aveiro, sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo, i-a luat apărarea fotbalistului de la Al-Nassr, criticat după vizita la Casa Albă alături de logodnica sa, Georgina Rodriguez. „Se duce la Casa Albă şi, brusc, este o explozie emoţională nucleară! Ipocriţi, sunteţi cu toţii ipocriţi! Brusc, izbucneşte o isterie colectivă”, a spus aceasta, într-un videoclip publicat pe Instagram.

Katia Aveiro: „O vizită la Casa Albă devine, în mintea unora, o crimă diplomatică”

Sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo i-a luat apărarea fotbalistului, după criticile apărute în urma vizitei sale la Casa Albă împreună cu Georgina Rodriguez.

„Se duce la Casa Albă şi, brusc, este o explozie emoţională nucleară! Ipocriţi, sunteţi cu toţii ipocriţi! Brusc, izbucneşte o isterie colectivă, de parcă Cristiano ar fi anunţat sfârşitul lumii! O vizită la Casa Albă devine, în mintea unora, o crimă diplomatică.Este suprarealist și jenant să vezi anumite grupuri panicate. Mai ales în țara mea. Când Ronaldo face ceva ce nu se potrivește scenariului lor”, a spus aceasta.

„Provenind dintr-un mediu sărac, el a construit un imperiu”

Katia Aveiro a subliniat parcursul fratelui său, afirmând că „timp de 20 de ani, el a purtat Portugalia pe umeri”.

Ea a mai adăugat: „Provenind dintr-un mediu sărac, el a construit un imperiu fără a o lua pe scurtături. Chiar credeţi că va pierde vreun neuron din cauza câtorva persoane indignate? (...) Crezi că lucrurile i-au căzut pur și simplu în brațe? A ajuns în vârf doar pentru că e diferit. În vârful lumii, să știi, al lumii”.

Cristiano Ronaldo și Donald Trump

Cristiano Ronaldo și Donald Trump. Sursa foto: X/Fabrizio Romano

Ronaldo, mesaj pentru Trump

Ronaldo însuşi i-a mulţumit liderului de la Casa Albă pentru primirea rezervată în timpul dineului de gală de la Washington.

„Mulţumesc, domnule preşedinte, pentru invitaţie şi pentru primirea călduroasă pe care mi-aţi rezervat-o dumneavoastră şi doamna primă doamnă, precum şi viitoarei mele soţii”, a scris Ronaldo, într-o postare pe Instagram.

La rândul său, Trump a scris: „Fiul meu este un mare fan al lui Ronaldo... Barron a avut ocazia să-l întâlnească şi cred că acum îl respectă puţin mai mult pe tatăl său – pur şi simplu datorită faptului că v-am prezentat unul altuia”.

