Ronaldo, apărat de sora lui mai mare după criticile stârnite de vizita la Casa Albă

Katia Aveiro, sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo, i-a luat apărarea fotbalistului de la Al-Nassr, criticat după vizita la Casa Albă alături de logodnica sa, Georgina Rodriguez. „Se duce la Casa Albă şi, brusc, este o explozie emoţională nucleară! Ipocriţi, sunteţi cu toţii ipocriţi! Brusc, izbucneşte o isterie colectivă”, a spus aceasta, într-un videoclip publicat pe Instagram.

Sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo i-a luat apărarea fotbalistului, după criticile apărute în urma vizitei sale la Casa Albă împreună cu Georgina Rodriguez.

„Se duce la Casa Albă şi, brusc, este o explozie emoţională nucleară! Ipocriţi, sunteţi cu toţii ipocriţi! Brusc, izbucneşte o isterie colectivă, de parcă Cristiano ar fi anunţat sfârşitul lumii! O vizită la Casa Albă devine, în mintea unora, o crimă diplomatică.Este suprarealist și jenant să vezi anumite grupuri panicate. Mai ales în țara mea. Când Ronaldo face ceva ce nu se potrivește scenariului lor”, a spus aceasta.

Katia Aveiro a subliniat parcursul fratelui său, afirmând că „timp de 20 de ani, el a purtat Portugalia pe umeri”.

Ea a mai adăugat: „Provenind dintr-un mediu sărac, el a construit un imperiu fără a o lua pe scurtături. Chiar credeţi că va pierde vreun neuron din cauza câtorva persoane indignate? (...) Crezi că lucrurile i-au căzut pur și simplu în brațe? A ajuns în vârf doar pentru că e diferit. În vârful lumii, să știi, al lumii”.

Ronaldo însuşi i-a mulţumit liderului de la Casa Albă pentru primirea rezervată în timpul dineului de gală de la Washington.

„Mulţumesc, domnule preşedinte, pentru invitaţie şi pentru primirea călduroasă pe care mi-aţi rezervat-o dumneavoastră şi doamna primă doamnă, precum şi viitoarei mele soţii”, a scris Ronaldo, într-o postare pe Instagram.

La rândul său, Trump a scris: „Fiul meu este un mare fan al lui Ronaldo... Barron a avut ocazia să-l întâlnească şi cred că acum îl respectă puţin mai mult pe tatăl său – pur şi simplu datorită faptului că v-am prezentat unul altuia”.