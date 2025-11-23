Donald Trump lămurește problema acordului de pace. Nimic nu e bătut în cuie

Donald Trump, liderul de la Casa Albă, a făcut o precizare foarte importantă, sâmbătă, în privința acordului de pace propus de SUA. Nu este vorba despre o formă finală și mai e loc de discuții, a transmis președintele, conform Reuters.

El a făcut acest anunț după ce oficialii din Ucraina şi aliaţii săi din Europa au concluzionat că planul de pace propus de Trump poate fi o bază pentru discuţii, însă necesită eforturi suplimentare.

„Acest război trebuie să se încheie într-un fel sau altul”, a transmis Donald Trump. Întrebat de jurnaliști, dacă aceasta este oferta finală, liderul SUA a spus răspicat: „Nu”.

Senatori americani, democraţi şi republicani, şi-au exprimat „îngrijorările serioase cu privire la detaliile planului preşedintelui Donald Trump” de a pune capăt războiului din Ucraina, într-un comunicat publicat astăzi.

„Nu vom obţine o pace durabilă oferind concesie după concesie lui Putin şi degradând fatal capacitatea Ucrainei de a se apăra. Istoria ne-a învăţat că Putin înţelege doar forţa şi nu va respecta niciun acord decât dacă este garantat prin constrângere”, au scris trei aleşi din partea democraților, un senator independent şi un senator republican.

„Trebuie să ne consultăm îndeaproape cu partenerii noştri ucraineni şi cu partenerii noştri NATO cu privire la calea de urmat. Ar trebui să exercităm o presiune reală asupra Rusiei pentru a veni la masa negocierilor”, se mai precizează în respectivul comunicat.

Republicanul Roger Wicker, care prezidează Comitetul Forţelor Armate din Senat, a arătat și el că este sceptic în privința planului resspectiv.

„Acest aşa-numit plan de pace are probleme reale şi sunt foarte sceptic în ceea ce priveşte capacitatea sa de a instaura pacea. Ucraina nu ar trebui să fie forţată să cedeze teritorii unuia dintre cei mai notorii criminali de război din lume, Vladimir Putin", a declarat senatorul american. El a mai preciat că: „Dimensiunea şi dispunerea forţelor armate ale Ucrainei reprezintă o alegere suverană a guvernului şi a poporului său.”