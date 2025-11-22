„Armele cerebrale” vor deveni realitate, susțin cercetătorii britanici

„Armele cerebrale” capabile să influențeze conștiința, percepția, memoria sau comportamentul nu mai țin de ficțiune, au declarat doi cercetători britanici, citați de The Guardian.

Michael Crowley și Malcolm Dando, cercetători la Universitatea Bradford, pregătesc lansarea unei cărți pe care o consideră un avertisment important pentru întreaga lume. Cartea, publicată de Royal Society of Chemistry, analizează modul în care progresele din neuroștiință, farmacologie și inteligență artificială se combină și duc la apariția unei noi amenințări.

„Intrăm într-o eră în care creierul însuşi ar putea deveni un câmp de luptă. Instrumentele de manipulare a sistemului nervos central – pentru sedare, confuzie sau chiar constrângere – devin din ce în ce mai precise, mai accesibile şi mai atractive pentru state”, a spus Crowley.

Cartea urmărește evoluția cercetărilor finanțate de stat privind substanțele chimice care influențează sistemul nervos central (SNC), o istorie descrisă ca fiind fascinantă, dar totodată îngrozitoare.

În timpul războiului rece şi după acesta, SUA, Uniunea Sovietică și China „căutau activ” să dezvolte arme care acționează asupra SNC, a spus Crowley. El a explicat că obiectivul acestor programe era producerea unei incapacitări prelungite, care putea include „pierderea cunoştinţei sau sedarea sau halucinaţiile sau incoerenţa sau paralizia şi dezorientarea”.

Singurul moment în care o armă care acționează asupra SNC a fost folosită pe scară largă a fost în 2002, când Rusia a încercat să pună capăt asediului teatrului din Moscova. Forțele de securitate au folosit derivați de fentanil pentru a opri acțiunea militanților ceceni înarmați, care luaseră ostatici aproximativ 900 de spectatori. Majoritatea ostaticilor au fost salvați, însă peste 120 au murit din cauza efectelor agenților chimici.

De atunci, cercetările au avansat. Specialiștii spun că există astăzi posibilitatea dezvoltării unor arme mult mai „sofisticate și țintite”, imposibil de imaginat în trecut. „Aceleaşi cunoştinţe care ne ajută să tratăm tulburările neurologice ar putea fi utilizate pentru a perturba cogniţia, a induce conformitatea sau chiar, în viitor, a transforma oamenii în agenţi involuntari”, a spus Dando.

În acest weekend, cei doi vor merge la Haga, unde Conferința Statelor Părți (CSP) se va reuni pentru cea de-a 30-a sesiune. CSP este organismul care supraveghează punerea în aplicare a Convenției privind armele chimice.

Cartea susține nevoia unei abordări „holistice de control al armelor”, evitând dependența de tratatele existente. Autorii propun măsuri practice, printre care înființarea unui grup de lucru pentru agenții care acționează asupra SNC, precum și recomandări legate de formare, monitorizare și definiții.

„Acesta este un semnal de alarmă. Trebuie să acţionăm acum pentru a proteja integritatea ştiinţei şi sanctitatea minţii umane”, a mai adăugat Crowley.