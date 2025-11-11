Adrian Năstase și-a lansat cartea „Arta de a conduce”. Dan Andronic: o invitație la luciditate și disciplină

Fostul premier al României, Adrian Năstase, și-a lansat marți, 11 noiembrie, cea mai recentă carte - „Arta de a conduce”. Evenimentul a reunit numeroase personalități din mediul politic, academic și jurnalistic, interesate de volumul considerat un veritabil document istoric. Evenimentul a fost deschis de jurnalistul Dan Andronic, cel care a semnat prefața volumului. În fața publicului, cunoscutul jurnalist a vorbit despre temele atinse de fostul premier, dar și despre perioada campaniei din 2004.

Dan Andronic: Adrian Năstase a respins ideea liderului solitar

„Am avut ocazia să îl cunosc mai bine în perioada 2024. Arta de a conduce este o carte care se citește foarte ușor dacă o citești la suprafață. Eu am încercat să văd dincolo și să trag niște concluzii. Una dintre ele este că a conduce nu înseamnă a administra. Administratorul păstrează ordinea, liderul decide ce ordine merită creată. Apoi, puterea (dată de funcție) nu e autoritate, fiind acordată de ceilalți prin încredere sau frică (…)”, a afirmat Dan Andronic.

De asemenea, cunoscutul jurnalist a subliniat că Adrian Năstase a respins întotdeauna ideea liderului solitar, preferând colaborarea în echipă.

„ Adrian Năstase a respins ideea liderului solitar. Tot timpul a avut deschidere către echipă. Cartea lui Adrian Năstase merită citită din această perspectivă pentru că propune niște unelte celor care vor să facă politică și vor să înțeleagă cum se face politica. Politica pare simplă până ajungi la putere. Eu cred că această carte este și o invitație la luciditate și disciplină. Te învață să aliniezi scopul, oamenii și timpul”, a adăugat el.

Grindeanu a subliniat că perioada 2000 – 2004 a reprezentat momentul în care au fost puse bazele orientării pro-democratice și pro-atlantice ale țării. În opinia sa, partidul are nevoie astăzi de experiența și expertiza lui Adrian Năstase, precum și de contribuțiile sale constante.

Social-democratul a făcut referire la momentul în care a devenit membru PDSR, menționând că exemplul lui Adrian Nătase a fost decisiv în acest sens.

„Vă dați seama în ce poziție dificilă sunt și ce presiune a pus Dan pe mine. Vă mărturisesc că am ținut să vin astăzi la lansarea cărții fiindcă istoria prinsă în această carte face parte din istoria României și nu putem să separăm aceste lucruri. Anul 2000 – 2004 a însemnat punerea bazelor pro-democrație, pro-atlantice. Sunt sub impresia Congresului de vineri, când ați văzut cu toții că Adrian Năstase nu face parte doar din trecutul PSD-ului, ci și din prezent, și să sperăm că va face parte și din viitor. Noi avem nevoie, în acest moment, de experiența, expertiza și de lucrurile pe care domnul Adrian Năstase le face. În 1996, Adrian Năstase m-a convins să devin membru PDSR. Exemplul său a fost decisiv pentru mine. Cred că în această carte s-a mai clarificat ceva. Una este să vorbim despre tranziție, care înseamnă haos și criză, și alta este să vorbim despre reformă. Reforma înseamnă normalitate, ba chiar o adaptare la o realitate constantă”, a explicat președintele PSD.

Potrivit liderului politic, cartea lui Adrian Năstase ar trebui să îi inspire pe tinerii care vor să facă politică.

„Închei prin a spune un lucru: mi-aș dori ca această carte să inspire tinerii social-democrați și să devină un exemplu. Inspirația poate fi dată de analiza unui om politic complex, așa cum este Adrian Năstase, care nu a marcat doar politica, ci și istoria României”, a încheiat el.

Istoricul și profesorul universitar Florin Abraham a subliniat importanța perioadei analizate în noul volum semnat de Adrian Năstase. El a explicat că intervalul de timp prezentat nu este unul obișnuit, ci o etapă esențială în construcția României moderne.

„Perioada pe care o acoperă acest volum nu este una oarecare. Este intervalul de timp în care s-au luat decizii și s-au făcut pași care astăzi ni se par firești. Vorbim despre aderarea la NATO dar și despre procesul dificil de aderare la UE”, a arătat istoricul.

Potrivit președintelui UZPR, Adrian Năstase, prin discursurile sale, care reflectă esența deciziilor politice, a fost un lider peste vremurile sale, reușind să împingă România spre idealuri greu de atins.

„Aș vrea să îi spun domnului președinte Sorin Grindeanu că eu văd această carte un fel de cronică a învățăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Cred că această linie continuă a conduitei lui Năstase este ceea ce așteaptă cei care v-au investit în această funcție. Cred că este un moment de restartare al Partidului Social Democrat. Adrian Năstase, prin aceste discursuri care reprezintă o chintesență a deciziei politice, este omul care a fost peste vremuri. El a reușit să împingă România spre idealuri greu de atins. Adrian Năstase, împreună cu echipa lui, unii uitați, alții care privesc de sus, a avut o contribuție excepțională. Pentru că reprezintă breasla jurnaliștilor, nu pot să nu subliniez faptul că Adrian Năstase a pornit ca ziarist. A mizat pe o echipă de tineri în care Adrian Năstase s-a remarcat foarte repede. Concepția presei a fost influențată de deciziile și felul în care Adrian Năstase s-a adresat sau a colaborat cu presa. Nu aș putea să uit nici momentele grele prin care a trecut familia. Am fost unul dintre cei care l-au întâmpinat pe Adrian Năstase când a reintrat în viața liberă. Pentru că această carte invită la dezbatere, sfatul este ca toți politicienii să o citească”, a spus Dan Constantin.

În discursul său, cunoscutul jurnalist Dan Andronic a adus în prim-plan un moment cheie din perioada în care a făcut parte din echipa lui fostului premier Adrian Năstase.

„În 2003, Adrian Năstase a luat decizia să spargă blocada diplomatică și să fie primul străin care calcă în China, în condițiile în care celelalte puteri o izolaseră”, a mai spus jurnalistul.

Fostul premier a prezentat noul său volum ca pe o cronologie a etapelor importante din viața sa și o formă de asumare politică. El a explicat că discursurile incluse nu sunt simple declarații, ci sinteze ale experiențelor și deciziilor luate de-a lungul carierei.

„Este vorba despre o cronologie de etape de viață și lucrurile acestea au fost pentru mine foarte importante. Acele discursuri erau de fapt o operă colectivă. Aceste texte reprezintă o formă de asumare politică. În momentul în care am finalizat acest volum, am pornit de la ceea ce spunea Churchill despre el și despre istoria războiului. El spunea printre altele: Istoria are prostul obicei de a se întoarce la urne. Cartea din acest punct de vedere este o atenționare. Fac referire tot la Churchill. În război poți fi ucis o singură dată, în politică de mai multe ori. (…) Câteva tancuri în plus sunt importante, dar dincolo de asta cred că trebuie să ne bazăm mai mult pe forța ideilor.

În ultima vreme, viața politică a fost marcată de forme de pragmatism care nu mai creează speranță și optimism, iar societatea ajunge la o frustrare. Recitind unele dintre texte, mi-am dat seama că până la urmă este o carte actuală. Cei care cred în forța ideilor vor trebui să se uite peste această carte tocmai pentru a vedea cum am definit perioada de tranziție și post-tranziție, cum am definit globalismul. „Calea spre normalitate” este un text extraordinar. Sunt și texte de angajament în campanie”, a explicat fostul premier.