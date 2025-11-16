Cum a ajuns Tamaș în Bamboo și nu în Brazilia. Tot cu B începe”

Gabi Tamaș este unul dintre fotbaliștii deveniți celebri nu doar pentru carieră ci și pentru lucrurile făcute în afara terenului. Fostul ”erou de la termopane„ a povestit cum a ratat să ajungă în Brazilia.

Fost internațional este foarte împăcat cu tot trecutul lui inclusiv partea mai agitată. Așa că acum povestește cu zâmbetul pe buze lucruri despre care altă dată s-ar fi rușinat.

Cum ar fi de exemplu faptul că a ratat să ajungă la retragerea lui Ronaldo. ”Trebuia să plecăm în Brazilia la retragerea lui Ronaldo. Eu nu am fost că am prins Bamboo. Nu în Brazilia. E la fel, tot cu B începe. Mai mulți nu am fost atunci”, a povestit Gabi Tamaș.

”Păpușelul”, așa cum l-a alintat pe tot parcursul emisiunii Asia Express partenerul lui de emisiune, a avut o tinerețe cel puțin agitată. Momentul ”de glorie„ a fost acela când ”a dovedit” o ușă de termopan de la parterul unui bloc.

Desigur că se afla sub influența băuturilor alcoolice. Iar de atunci, relația cu presa s-a cam învârtit în jurul consumului de alcool. Fie că era real sau nu, alcoolul era de vină cam pentru toate ieșirile publice ale fostului internațional.

Drept urmare, acesta a devenit imun la critici când e vorba despre alcool. "Deja sunt imun și s-au obișnuit cu mine și au văzut că nu au ce să îmi facă. Ce, sunt beat la meci sau la antrenamente?

Că beau o bere și nu mă feresc și vine unu și îmi face o poză... O dă la ziar și apare mare articol cu Tamaș, rupt de beat, și eu am băut o bere. Articolele nu mai sunt acum cu Gabi care a băut o bere, sunt cu a 10-a bere, cu toate că eu sunt la prima”, a explicat în trecut fotbalistul.