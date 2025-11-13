Scandal după finala Asia Express. Antena 1, acuzată de blat

Sezonul 8 al competiției Asia Express – Drumul Eroilor, Antena 1, s-a încheiat miercuri, 12 noiembrie, cu victoria echipei Dan Alexa și Gabi Tamaș, care au câștigat duelul final împotriva lui Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. În timp ce câștigătorii se bucură de premiul de 35.000 de euro, discuțiile despre autenticitatea emisiunii au început să fie virale pe rețelele de socializare.

Pe pagina oficială a emisiunii, postarea despre finală a adunat sute de comentarii, printre care și acuzații că anumite persoane din probe nu ar fi fost întâmplătoare. Un internaut a remarcat că un participant la probe ar fi fost „plantat” pentru a ușura treaba concurenților:

„La dansul fotbaliștilor a apărut în publicul lor un băiat îmbrăcat la costum… era judecătorul de la proba K-drama de zilele trecute, l-am remarcat… deci nu era așa random acolo… și nu este prima oară când se folosesc de aceleași persoane în mai multe probe… n-ar fi o problemă însă nu spuneți că sunt întâmplător acolo că nu e așa.”

Observația a dat naștere unei discuții aprinse între fani, unii dintre ei speculând că producătorii ar plasa oameni special pentru anumite probe, ceea ce ar diminua autenticitatea competiției.

În același timp, alți urmăritori au venit cu explicații mai relaxate și au luat apărarea formatului. Aceștia susțin că unele persoane pot reveni la probe din proprie inițiativă, fiind interesate de emisiune și dorind să fie spectator activ.

„Mai este posibilitatea ca respectivului să îi fi plăcut formatul emisiunii și să fi întrebat unde or să fie a doua zi, ca să se ducă și el. Se poate întâmpla și asta. Ce atâta conspirație? 😁 Oricum a fost actorul care s-a ocupat de Ștefan și Alex, nu îi știa pe fotbaliști de la proba K-drama.”

Discuțiile din comentarii arată că unii telespectatori rămân sceptici cu privire la autenticitatea probelor și a interacțiunilor dintre concurenți și public. Deși majoritatea sunt încântați de dinamica sezonului și de câștigători, întrebarea rămâne: cât de „reală” este emisiunea și cât ține de producție?