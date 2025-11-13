Cine sunt câștigătorii Asia Express. Au plecat acasă cu 35.000 de euro

După 40 de ediții pline de provocări, tensiune și aventuri, sezonul opt din Asia Express – Drumul Eroilor, Antena 1, și-a desemnat câștigătorii. Dan Alexa și Gabi Tamaș au reușit să învingă în marea finală difuzată pe 12 noiembrie 2025, plecând acasă cu trofeul și un premiu consistent: 35.000 de euro.

Competiția s-a încheiat într-un decor spectaculos – inima Seulului. Ultima etapă a pus față în față două echipe extrem de puternice: actorii Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, respectiv duo-ul de foști sportivi Gabi Tamaș și Dan Alexa.

Probele finale au testat nervii, viteza și atenția la detalii. Una dintre misiuni i-a dus pe concurenți în celebra librărie Starfield, un adevărat templu al cărților, unde trebuiau să găsească cu ajutorul unui binoclu volumul ce le spunea povestea. „Într-o asemenea bibliotecă e o adevărată provocare să găsești o carte”, a spus Irina Fodor, prezentatoarea show-ului, care a urmărit cu emoție ultimele ore ale cursei.

Tensiunea a fost dublată de momente inedite. La celebra statuie Gangnam Style, Tamaș și Alexa s-au intersectat întâmplător cu un grup de turiști români. „Care erau șansele să dăm fix de români?”, s-au amuzat cei doi, profitând de clipa de respiro.

Apoi, lucrurile au devenit și mai dificile. Concurenții au fost trimiși „sub un pod” pentru o problemă de logică ce implica numărarea soldaților, cailor și a căruțelor desenate pe pereți. În confuzia momentului, Alexa și Tamaș au reușit să observe o mică „scurtătură”: pe un zid erau deja scrise cifrele corecte. Au profitat de observație și s-au distanțat decisiv de rivali.

Nici partea culinară nu a lipsit din ultima etapă. Într-o piață tradițională, echipele au primit un mesaj de la Irina Fodor: „Ați mâncat 15 viermi. Acum trebuie să beți un ceai tradițional din pastă de cuib de viespi”. A urmat o adevărată luptă cu propriile limite, însă cei patru finaliști au dus misiunea la bun sfârșit.

Spre deosebire de sezoanele anterioare, premiul a crescut la 35.000 de euro, după o decizie a producătorilor. Miza a fost majorată în urma revenirii lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea, care au participat o săptămână specială în competiție. Cei doi comedienți au câștigat două jocuri de amuletă, plecând acasă cu 5.000 de euro, iar restul sumei suplimentare a fost adăugată premiului principal.

Pe parcursul aventurii, Alexa și Tamaș au dovedit nu doar rezistență fizică, ci și spirit de echipă. De altfel, în ultima etapă, cei doi au purtat tricourile echipei naționale de fotbal, ca simbol al prieteniei și al disciplinei care i-a ajutat să câștige.

„A fost o experiență incredibilă, mai grea decât un sezon întreg de fotbal”, a spus Gabi Tamaș la final, vizibil emoționat.

Irina Fodor a închis competiția cu un mesaj emoționant pentru toți concurenții, felicitându-i pentru curajul de a merge „până la capătul lumii pentru o aventură de neuitat”.

Astfel, Dan Alexa și Gabi Tamaș devin marii câștigători ai Asia Express – Drumul Eroilor 2025, într-un sezon plin de adrenalină, prietenie, umor și lecții despre rezistență.